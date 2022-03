Guide Michelin 2022: Das sind alle Sterne-Restaurants in München

Die neue Ausgabe der Feinschmeckerbibel Guide Michelin zeichnet auch wieder Restaurants in München aus. Einen Drei-Sterne-Gourmettempel gibt es allerdings nicht mehr. Welche Restaurants in München im Jahr 2022 einen oder zwei Sterne bekommen haben.

München - Sie wurden mit Spannung erwartet: die neuen Bewertungen des Guide Michelin. Welches Spitzenrestaurant bekommt die begehrten Sterne (wieder) verliehen, welches verliert sie?

Neu in diesem Jahr: München hat kein Drei-Sterne-Restaurant mehr! Der bisherige Gourmettempel der Extraklasse, das Atelier im Bayerischen Hof, kommt mit dem neuen Küchenchef Anton Gschwendtner in diesem Jahr "nur" noch auf zwei Sterne. Damit gibt es in ganz Bayern nur noch ein Drei-Sterne-Lokal – das "Überfahrt Christian Jürgens" in Rottach-Egern am Tegernsee.

Schick: Das "Atelier" im Bayerischen Hof. Das Nobel-Restaurant hat seinen Drei-Sterne-Status verloren. © Peter Kneffel/dpa

Zurück nach München: Wie im Atelier gab es einen Wechsel am Herd auch im legendären Tantris, das nach einer mehrmonatigen Sanierung im Herbst mit neuem Konzept wiedereröffnete. Das Team um Benjamin Chmura und Matthias Hahn erhält für seine Menüs im Tantris zwei Sterne, für das À-la-Carte-Lokal Tantris DNA gibt es einen Stern.

Insgesamt listet der am Mittwoch erschienene Restaurantführer 67 Sternelokale quer durch Bayern auf, zehn mehr als im Jahr zuvor.

Alle Sterne-Restaurants in München finden Sie in der untenstehenden Karte.

"Michelin"-Sterne-Restaurants in München – die Karte