Ess-Klasse im Jaadin: Ravioli vietnamesischer Art

Im Jaadin ist die Gourmet-Aktion Ess-Klasse im März zu Gast: Hier gibt es fünf Gänge mit Weinen zum Preis von 69 Euro.

Das Jaadin am Schwabinger Tor ist vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. "Wir können hier sehr gut mit Abstand arbeiten", sagt Dúc Nguyen. "Und wir haben diese tolle Deckenhöhe, schätzungsweise sieben Meter sind das." Dadurch haben sich die Gäste immer sicher gefühlt. Das Jaadin ist ein großes Restaurant mit großzügigen 150 Sitzplätzen, eine Terrasse draußen gibt's auch.

Dúc Ngyuen nutzt Corona-Zwangspause für Ausbildung zum Junior-Sommelier

In der Phase, in der das Jaadin wie alle anderen Lokale geschlossen bleiben musste, hat sich Dúc Ngyuen fortgebildet und eine Ausbildung zum Junior-Sommelier gemacht. Und das wiederum hat ihm Lust gemacht, wieder eine Ess-Klasse im Haus zu haben: Eine tolle Weinbegleitung zu einem schönen Menü anzubieten ist schließlich die Spezialität der Gourmet-Aktion der Abendzeitung mit Rindchens Weinkontor.

In der vietnamesischen Küche ist das eine besondere Herausforderung: eine Fülle an Aromen, eine Balance von scharf und süßlich und sauer, eine tolle Geschmacksintensität - da muss ein Wein mithalten können!

Bei der Ess-Klasse gibt es in dem teilnehmenden Restaurant jeweils vier Wochen lang ein Fünf-Gänge-Menü mit Aperitif und Weinbegleitung zum Preis von 69 Euro - im März heißt Sie das Restaurant Jaadin am Schwabinger Tor willkommen.

Die Familie Ngyuen beglückte die Stadt schon mit vietnamesischer Kochkunst, als sie noch nicht höchst angesagt war, sondern ein Geheimtipp. Im kleinen Lokal Koriander in Schwabing kochte Dúcs Papa für eine wachsende Fangemeinde klassische Gerichte aus seiner Heimat. Später eröffneten seine beiden Söhne mit ihm das Koriander Too, das sie mittlerweile wieder aufgegeben haben, um sich auf ihre Kerngeschäfte zu konzentrieren.

Für Dúcs Bruder ist es das "Enter the Dragon" am Maximiliansplatz, Dúc führt mit seiner Schwester Thi Loan Strasser das Jaadin. Jaadin heißt so viel wie Familie, und so verwundert es nicht weiter, dass in der Küche nach wie vor Dúcs Mama steht und dafür sorgt, dass die Familienrezepte nach ihren Vorstellungen auf den Tellern landen.

Neu im Jaadin: Extra-Bereich "Dim the Lights"

Das Jaadin basiert kulinarisch auf mehreren Säulen: So gibt es einen eigenen Barbeque-Bereich, wo die Gäste direkt auf den Tischen mit eingelassenem Grill ihr Fleisch und Gemüse zubereiten können. Natürlich gibt es traditionelle sowie auch modern interpretierte vietnamesische Gerichte, die sehr gut nach dem Sharing-Prinzip geteilt werden können, wie es in Vietnam nicht Trend, sondern Tradition ist. Viele dieser Gerichte sind auch vegetarisch oder vegan.

Neu hat das Jaadin neben dem Restaurant einen extra Bereich namens "Dim the Lights": Riesige Lampions hängen von der Decke, rot sind die Wände wie die Polster, schwarz gelackt die Tische - schick und nach langer Nacht sieht es hier aus, und so ist es auch gedacht. Die Gäste sitzen in Separées oder an der Bar, die Karte konzentriert sich auf Dim Sum: Gedämpft, frittiert oder gebraten werden die kleinen Teigtaschen, quasi die asiatische Version von Ravioli, Maultaschen oder Pierogi. Manche sind Klassiker, andere modern interpretiert. Dazu gibt es im "Dim the Lights" an der Bar Cocktail-Eigenkreationen, Sake, Champagner und Wein. Perfekt, um einen schönen Abend im Restaurant weit in die Nacht zu ziehen. Oder um mit einer Runde Freunden in privatem Ambiente gleich dort zu starten.

Die Ess-Klasse, die hier im März angeboten wird, ist ein Zusammenspiel von Jaadin und "Dim the Lights", und so gibt es auch allerlei raffinierte Teigtaschen zu probieren.

Das Ess-Klasse-Menü im Jaadin

Aperitif: Den Auftakt zur Ess-Klasse gibt der Aperitif "Red Lady", eine Eigenkreation des Hauses auf Basis des roten Wermut "Guerra", einem Spanier. Mit Johannisbeersaft, Yuzu und Soda wird ein herb-fruchtiger Genuss daraus, der aufs Menü einstimmt.

Erster Gang: Leicht scharfer Tintenfischsalat mit Sellerie

Ein lauwarmer Genuss: Mit Gurke, Sellerie und roter Zwiebel kommt der Tintenfisch auf den Teller, umschmeichelt von einer Fischvinaigrette. Ein wenig Röstzwiebel und Chili dazu, ganz dünn geschnittene Limettenblätter und ein Krupuk mit schwarzem Sesam. Eine tolle Kombination. Der Bardolino Chiaretto Rosé von der Cantina di Castelnuovo del Garda, Jahrgang 2020, macht mit einer samtenen Beerennote die Schärfe weicher.

Zweiter Gang: Pho-Suppen-Dumplings gefüllt mit Rinderbrühe und Rind

Die Pho-Suppe ist das Nationalgericht Vietnams: Eine Reisbandnudelsuppe, deren Brühe stundenlang gekocht wurde, mit Rinderknochen und vielen Gewürzen wie Sternanis und Kardamom. Frisch kommen die Nudeln hinzu, zarte Fleischstücke, allerlei Kräuter wie natürlich Koriander.

Diese geniale Suppe also kommt hier verpackt in Dumplings, in Teigtaschen, auf den Tisch; in dem Bambuskorb, in dem sie gedämpft wurden. Ein wenig Limette drüber träufeln, eventuell einen Stupser Hoisinsauce (die dunkle, süßliche) und einen Stupser Srirachasauce (die Chilisauce) dazugeben, je nach Geschmack. Und ab in den Mund damit. Wow! Dazu ist der trockene Silvaner "Hildegard" vom Weingut Hauck in Rheinhessen, Jahrgang 2020, ein toller Match. Probieren Sie es aus!

Dritter Gang: Crispy Quinoa

Auch der dritte Gang stammt aus dem Repertoire des "Dim the Lights": Frittierte Gyoza, eine ursprünglich aus Japan stammende Teigtasche. Gefüllt ist sie hier mit Quinoa, Shiitakepilzen und Kohl, ein rein veganer Haps, und ein sehr feiner dazu. Im Glas begleitet der "Wood 'n' Steel", ein Chardonnay und Weißburgunder vom Weingut Peth-Wetz, das ebenfalls in Rheinhessen liegt. Er bringt Noten von Quitte, grüner Banane und weißen Blüten mit in den Gang.

Vierter Gang: Crispy Beef - knusprige Rinderhüfte in einer Tamarindensauce

Die Stücke der Rinderhüfte haben eine feine Weizen-Reismehl-Panade abbekommen und sind mit etwas Gemüse leicht knusprig im Wok angebraten, dazu die süß-säuerliche Tamarindensauce - ein tolles Geschmackserlebnis! Grüner Spargel, Paprika und Zuckerschoten begleiten das Fleisch, getrocknete Chili geben eine leichte Schärfe mit.

Das beiliegende Kraut ist eine Reisfeldpflanze, die in Vietnam oft zum Aromatisieren von Speisen verwendet wird. Der Primitivo di Manduria "Amarosso" aus Apulien, Jahrgang 2019, riecht nach Schokolade und Beeren und bringt am Gaumen seine Holzfassreife und samtige Tannine zur Geltung.

Fünfter Gang: Vietnamesischer Schokogermknödel mit Mohn und heißer Vanillesauce

Diese Art von "Germknödeln" wird in Vietnam oft herzhaft gefüllt - hier mausert er sich zu einem Dessert, das sich auch auf einer Berghütte gut machen würde. Schokolade, Mohn, die Vanillesauce aufgetunkt mit dem Knödel - ein herrlicher Nachtisch. Der Rum Plantation "Barbados 5 Years", der extra lange in französischen Kellern gelagert wurde und so besonders weich geraten ist, bringt Vanille-, Kumquat- und Nussnoten mit.

Jaadin, Leopoldstraße 158, Ess-Klasse vom 7. März bis zum 3. April, Reservierung mit dem Stichwort "Ess-Klasse" unter Telefon 089/998241950