Promi-Koch Holger Stromberg: Neues Tagescafé am Odeonsplatz

Organic Garden, das Start-up von Sternekoch Holger Stromberg und seinem Partner Martin Wild, wächst. Jetzt betreiben die beiden das Tagescafé im Mercedes-Studio am Odeonsplatz.

Die "Bowl in a roll" schmeckt würzig-fruchtig und macht satt.

Altstadt - Was nachhaltige Ernährung mit Luxuskarossen zu tun hat? Ab sofort eine ganze Menge. Denn Promi-Koch Holger Stromberg serviert im "Studio Odeonsplatz by Mercedes Benz" die Spezialitäten seines Speiselabors Organic Garden.

Ihm geht es um nachhaltige, vorwiegend pflanzenbasierte Ernährung, hinter der eine ganze Philosophie steckt: Alles soll dem Menschen, der Natur und der Umwelt zugutekommen. Laut firmeneigenem Grundsatz sind 85 Prozent der verwendeten Lebensmittel pflanzlichen und nur 15 Prozent tierischen Ursprungs (Milch, Eier, Fleisch). Alles soll so regional und frisch wie möglich sein.

München: Bau einer Organic Farm soll dieses Jahr beginnen

Gerade plant das Unternehmen ein Großprojekt, eine Organic Farm in der Region (AZ berichtete). Dort möchten Stromberg und sein Partner Martin Wild dann ihre eigenen Lebensmittel produzieren, nach einem ganzheitlichen Ansatz, "der herausführt aus den klimapolitischen Krisenszenarien der langen Transportwege, fossilen Brennstoffe, Massentierhaltung und Monokulturen", so das Versprechen. Der Bau soll noch in diesem Jahr starten.

Demnächst startet eine Crowdfunding-Kampagne, mit der man sich das nötige Kapital beschaffen möchte.

Aber passt so viel Nachhaltigkeit denn zusammen mit einem Bauer von Luxusautos? Dazu erklärt Martin Wild der AZ: "Wieso sollte es nicht passen? Wir denken Ernährung neu und wollen möglichst viele Menschen begeistern. Dafür ist unser neuer Touchpoint in dieser Top-Lage am Odeonsplatz einfach ideal."

Hendl aus Erbsen und selbst gebackene Stangerl am Odeonsplatz

Und weiter: "Unser Ansatz, Zukunft gestalten zu wollen, der gilt für sämtliche Partnerschaften, die wir eingehen." Die Räumlichkeiten sollen für unterschiedliche Veranstaltungen genutzt werden.

Und wer mal eine kleine Auszeit vom Homeoffice braucht, der bringt seinen Laptop mit und ist ebenfalls willkommen. Dazu lässt man sich einen Kaffee servieren oder probiert, wie gut pflanzenbasierte Gerichte wie der Farmer's Toast (7,50 Euro) schmecken. Das pflanzliche BBQ-Hendl aus Erbsenprotein in einem selbst gemachten Sauerteig-Dinkel-Stangerl mit würziger Sauce, fermentiertem Gemüse und Kresse hört sich - zugegeben - nicht so prickelnd an, schmeckt aber tatsächlich würzig, frisch und hat Biss.

Hendl auch als "Bowl in a roll"

Alternativ gibt es das pflanzliche Hendl auch als "Bowl in a roll" (8,50 Euro) in einem Fladen aus Gemüsetrester (Gemüsereste von Karotte oder Roter Bete). Zum Cappuccino (3,60 Euro) genehmigt man sich morgens ein Croissant (2,40 Euro), Reispudding (4,60 Euro) oder getoastetes Müsli mit Joghurt oder Milch (4,60 Euro). Franzbrötchen (3,20 Euro) und ein paar weitere Speisen gibt es den ganzen Tag über. Die Karte ist aber bewusst kleingehalten. Alles gibt es auch zum Mitnehmen. Ab sofort auch diverse Bowls (zum Beispiel mit Reisnudeln oder Quinoa), die man sich ab einer Menge von fünf Stück auch liefern lassen kann.

Brienner Straße 1

Mo-Do: 9 bis 19 Uhr, Fr-Sa: 11 bis 19 Uhr