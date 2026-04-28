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Oktoberfest verbietet Champagnerduschen: Wiesn zieht Konsequenz gegen Dekadenz

Auf der Wiesn ist Schluss mit der Schampus-Show: München verbietet Champagnerduschen, weil sie als dekadente Lebensmittelverschwendung gelten. Vor allem Kufflers Weinzelt und Käfers Wiesnschänke sind betroffen – nun soll ein offizielles Verbot Exzesse eindämmen.
Ruth Frömmer |
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Das Weinzelt auf der Wiesn hat zusammen mit dem Käferzelt immer bis 1 Uhr geöffnet. Viel Zeit, um große Champagnerflaschen zu leeren. Wer die anderen Wiesnbesucher beeindrucken will, der lässt den Schampus ordentlich spritzen.
Das Weinzelt auf der Wiesn hat zusammen mit dem Käferzelt immer bis 1 Uhr geöffnet. Viel Zeit, um große Champagnerflaschen zu leeren. Wer die anderen Wiesnbesucher beeindrucken will, der lässt den Schampus ordentlich spritzen. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Beim Fußball gibt’s Bierduschen, auf dem Oktoberfest Champagnerduschen. Klingt komisch, ist aber so. Etwa seit Mitte der 2010er Jahre haben vor allem die Gäste in Kufflers Weinzelt angefangen, den Fußballern nachzueifern und ihre Feierlaune mit dem Verspritzen von Alkohol zu unterstreichen.

Mit diesem Phänomen hat sich nun das zuständige „Wiesnreferat“, das Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) unter Führung seines Referenten Christian Scharpf (SPD), befasst.

Beim Champagner-Spritzen werden vorzugsweise große Flaschen Champagner auf den Boden geklopft. Dadurch entsteht im Inneren so ein hoher Druck, dass der Korken herausschießt und der Champagner in einer Fontäne aus der Flasche schießt. Laut RAW handelt es sich hierbei nicht nur um Lebensmittelverschwendung.

Wiesnchef Christian Scharpf.
Wiesnchef Christian Scharpf. © IMAGO/STL Studio Liebhart

"Dekadenz entspricht nicht der Tradition und Strahlkraft des Oktoberfests"

Vielmehr entspreche diese Dekadenz nicht der Tradition und Strahlkraft des Oktoberfests. Aus diesem Grund hat der Interfraktionelle Arbeitskreis "Oktoberfest“ beschlossen, dies in Zukunft zu unterbinden. In dem Arbeitskreis werden im Rathaus hinter verschlossenen Türen parteiübergreifend Wiesn-Themen vorbesprochen. Eine entsprechende Entscheidung im Stadtrat am Dienstag ist damit wohl nur noch Formsache.

In Kufflers Weinzelt steht auch eine 15-Liter-Schampusflasche für über 5000 Euro auf der Karte. Wenn Gäste in den letzten Jahren eine solche bestellt haben, servierten manche Kellner ihnen die Champagnerdusche auf Wunsch als Service mit dazu – inklusive Regenschirmen als Spritzschutz für die Wiesngäste an den angrenzenden Tischen. Die Regenschirme wurden nicht extra dafür angeschafft, sondern sind fürs Regenwetter gedacht und können als Merchandise-Produkt im Zeltbüro gekauft werden.

In den sozialen Medien kursierten in den letzten Jahren viele Videos mit den Champagnerduschen – mit viel Empörung über die Dekadenz der Wiesnbesucher in den Kommentarspalten.

Sebastian Kuffler: "Ist mir lieber, die Stadt verbietet es offiziell"

Laut Wiesnwirt Sebastian Kuffler habe das große Champagner-Spritzen im Vergleich zu den 2010er Jahren schon sehr nachgelassen. Nicht nur deshalb sieht er den Entschluss des RAW gelassen. "Mein Bruder Stephan und ich sind nicht die großen Freunde des Verbietens. Da ist es mir jetzt lieber, die Stadt verbietet es offiziell und wir können’s so an die Gäste weiter kommunizieren", sagt Kuffler zur AZ.

In Käfers Wiesnschänke wird zwar – anders als im Weinzelt – auch Wiesnbier von Paulaner ausgeschenkt. Aber auch hier fließt – unter anderem dank der hohen Promidichte – jede Menge Champagner. Auch hier gab es immer wieder mal die ein oder andere Champagnerdusche.

Auch im Käferzelt gibt's Champagnerduschen – "aber ohne Show-Element"

"Verhindern kann man das nicht", sagt eine Sprecherin zur AZ. Und ja, im Käferzelt habe es immer wieder einmal Champagnerduschen gegeben. "Aber ohne Show-Element", wie sie betont. Auch habe das Personal im Käferzelt diese Praxis nie unterstützt.
Im Gegenteil. Michael Käfer sei das Thema Lebensmittelverschwendung seit Jahren ein großer Dorn im Auge, nicht nur auf der Wiesn.
Die AZ konnte ihn für ein persönliches Statement am Montag nicht erreichen. Aber das RAW dürfte bei dem Promiwirt mit dem Verbot von Champagner-Spritzen offene Türen einrennen.

Wie genau das Verbot umgesetzt wird und welche Strafe eine Missachtung nach sich ziehen würde, ist noch nicht klar. Vielleicht fällt den Wiesnbesuchern dieses Jahr ja eine neue Art ein, ihre Lebensfreude zu teilen.

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5 Kommentare
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  • 30 in Bayern vor 22 Minuten / Bewertung:

    Wird ja auch Zeit.
    Die Position der Kufflers ist natürlich eine sehr bequeme und zeigt nun nicht unbedingt echte Haltung beim Thema.

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  • FredC2 vor 2 Stunden / Bewertung:

    ich hatte im Kufflers letztes Jahr eine Box neben einer Gruppe von Influencerinnen, die in drei benachtbarten Boxen für Kokusnus-Wasser posiert haben und es wurden permanent Bilder gemacht. Mega-nervig, obwohl die Ladies natürlich ganz nett anzusehen waren. Die Champagnerduschen passen da ins Bild - habe ich zwar dort nicht gesehen, aber in jedem Fall dekadent und einfach nur peinlich. Eigentlich gehört die Wiesn-Lizenz bei sowas komplett gestrichen.

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  • Witwe Bolte vor 2 Stunden / Bewertung:

    Seit wann gehört Champagner zu den Lebensmitteln?
    Als Normalmensch dachte man bisher, Alkohol zählt zu den Genußmitteln.
    Zählt Nikotin jetzt auch zu den Lebensmitteln? 🤔

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