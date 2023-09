NomNomNation: Neues Trend-Café am Isartorplatz in München?

Erst diesen Sommer hat mit NomNomNation direkt am Isartorplatz ein neues Trend-Café eröffnet. Die Spezialität des kleinen Ladens sind japanische Waffeln in Fischform mit einer süßen Eisfüllung, die auf Social Media aktuell einen kleinen Hype erleben. Die AZ hat's getestet.

München - Fisch-Waffeln gefüllt mit Softeis und Matcha – all das und noch mehr gibt es am Isartorplatz bei NomNomNation. Das neue Trend-Café überzeugt vor allem auf Instagram mit liebevoll angerichteten Desserts und frisch gebrühtem Kaffee. Im Laden selbst sieht man allerdings nicht mehr so viel vom Instagram-Hype.

NomNomNation: Trend-Food in der Innenstadt in München

Zur Mittagszeit waren bei unserem Test sonst keine weiteren Kunden in dem kleinen Laden in der Zweibrückenstraße. Von innen ähnelt das moderne Café aktuell zu großen Teilen noch mehr einer Baustelle – man erkennt allerdings bereits, in welche Richtung sich NomNomNation entwickeln will. Neben einer ausgiebigen Sitzecke, die förmlich zum Arbeiten bei einem Eiskaffee und einer der gefüllten Waffeln einlädt, zielt dass Design offensichtlich auf einen "Instagram-reifen" Look ab.

Faire Preise und nette Bedienung in neuem Trend-Café

Für Trend-Food-Verhältnisse sind die angebotenen Speisen dabei noch relativ preiswert. Für knapp unter vier Euro bekommt man eine gefüllte Waffel in Fischform mit einer großen Portion Eis und einem Topping nach Wahl. Bei unserem Test haben wir eine der selbstgemachten Tayaki-Waffeln mit Nutella und Mango/Pfirsich-Eis probiert. Die Waffel selbst ist knusprig, süß und geschmacklich eine Mischung aus Eiswaffel und Crêpe.

Tayaki mit Nutella und Mango-Pfirsich-Eis © Lorenz Schlich

Taiyaki bei NomNomNation: Japanische Süßspeise in Fischform

Taiyaki sind eine traditionelle Süßigkeit, die in Fischform auf einem Blech ausgebacken wird. Früher wurden sie klassisch mit einer süßen Bohnenpaste gefüllt, heutzutage gibt es, wie auch bei NomNomNatiom, zahlreiche Variationen der asiatischen Leckerei.

Desserts im Instagram-Look

Angerichtet werden die Desserts liebevoll in kleinen Bechern oder direkt in dem "Fisch" auf die Hand. Wer sich dazu entscheidet, direkt im Laden zu essen, bekommt die kleinen Speisen nach kurzer Wartezeit an den Tisch gebracht.

Matcha-Softeis mit einer Tayaki-Waffel

Insgesamt hat auch NomNomNation das Rad nicht neu erfunden. Einen Besuch wert ist das kleine Café am Isartorplatz dennoch. Sobald die Umbauarbeiten im Laden abgeschlossen sind, kann man dort in gemütlicher Atmosphäre zu fairen Preisen die kleinen Eis-Variationen genießen. Im Gegensatz zu anderen Trend-Food-Spots muss man dafür auch nicht 30 Minuten in einer Schlange anstehen.

Wann und wo finde ich NomNomNation in München?

Geöffnet hat NomNomNation täglich von 10 bis 21 Uhr. Neben dem Laden in der Zweibrückenstraße 8 ist auch in Wien eine Filiale geplant.