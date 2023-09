Neues Restaurant im Werksviertel: Der Chef ist in München kein Unbekannter

Im Werksviertel hat eine neue Pizzeria eröffnet. Der Betreiber ist in der Münchner Gastro-Szene kein Unbekannter.

München - Im Werksviertel am Ostbahnhof hat eine neue Pizzeria eröffnet – der Wirt ist in München längst kein Unbekannter mehr. Für Eigentümer Aytac Beycan ist der neue Laden bereits das sechste Restaurant in München.

Erst im Juni kündigte Beycan die Eröffnung einer weiteren "Neuhauser"-Filiale direkt an der Münchner Freiheit an. Das Restaurant sollte ursprünglich bereits dieses Jahr in Betrieb gehen, wird nach aktuellem Stand jedoch erst nächstes Frühjahr seine Türen für die hungrigen Gäste öffnen.

Das Magari von oben. © Joe Pohl

Magari im Werksviertel: Restaurant mit After-Work-Club

Das neue Restaurant im Werksviertel soll ein Mix aus moderner italienischer Küche und After-Work-Club sein, teilen die Verantwortlichen mit. Mit den Lunch- und After-Work-Angeboten im Magari solle das "Work-Life-Quartier iCampus" im Werksviertel einen weiteren Anlaufpunkt für die Nutzer erhalten, der zum Verweilen einlädt.

"Das Magari ist eine tolle Ergänzung für den iCampus und das gesamte Werksviertel. Eine sehr hochwertige Adresse, die Mittagsangebote, Bar und After-Work-Club miteinander kombiniert, gibt es hier bisher nicht. Unsere Mieter freuen sich seit Beginn der Umbauarbeiten auf die Eröffnung", sagt Stephan Kahl, Geschäftsführer der R&S Immobilienmanagement GmbH, die als Projektentwickler für das Magari zuständig ist.

Betreiber Aytac Beycan: "Erstklassiges Restaurantkonzept"

Aytac Beycan freut sich, dass sein neues Konzept im Münchner Osten jetzt Wirklichkeit geworden ist: "Das Werksviertel mit dem iCampus ist für Gastronomen eine der spannendsten Adressen in München. Für den hochwertigen iCampus haben wir ein passendes, erstklassiges Restaurantkonzept entwickelt, dass die bunte Mischung an dynamischen und internationalen Unternehmen im Quartier anspricht."

Blick ins Magari, das neue Restaurant im Werksviertel. © Joe Pohl

Italienische Küche gepaart mit Club-Feeling

Von Montag bis Freitag – und später auch an den Wochenenden – wartet auf die Gäste vom Magari mittags eine täglich abwechslungsreiche Karte bestehend aus kleinen italienischen und internationalen Gerichten.

Abends laden eine umfassende Wein- und Cocktailkarte gepaart mit Club-Atmosphäre dazu ein, den Tag mit Kollegen und Freunden an der Bar oder auf der Terrasse ausklingen zu lassen.

Die Bar im Magari. © Joe Pohl

Wechselnde lokale und überregional bekannte Künstler und DJs sollen im Magari künftig für Club-Feeling sorgen.