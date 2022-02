Neueröffnung in München: Zum Aperitivo in die Boazeria nach Giesing

Drei Giesinger Freunde bringen italienische Feierabendkultur ins Viertel. Ihre Mischung aus Boazn und Birreria heißt Boazeria.

Giesing - Auf dem Heimweg am frühen Abend noch kurz auf einen Drink einkehren und dazu ein paar Snacks serviert bekommen - das kennen die meisten nur aus dem Italien-Urlaub.

Boazeria in Giesing: Eine Kneipe von Anwohnern für Anwohner

"In München wird's beim Aperitivo immer gleich so schick", sagt Richy Strobl. Wirklich entspannte und bodenständige Feierabendkultur ist hier selten. Drum bringt er mit seinen Schulfreunden Philipp Steenbock und Max Heisler jetzt ein Stück davon nach Untergiesing. Am Freitag eröffnen die drei ihre Boazeria, eine Mischung aus Boazn und italienischer Birreria.

Ob dem Vogerl der Bierschaum bekommt? © Daniel von Loeper

Die Männer sind in Giesing aufgewachsen, das Viertel mit all seinen kleinen Boazn und Pilspubs liegt ihnen am Herzen. Deshalb war es ihnen wichtig, eine Kneipe von Anwohnern für Anwohner zu eröffnen. Max Heisler betreibt bereits die Geyerwally und das Frische Bier, beides jenseits der Wittelsbacherbrücke.

Giesinger Helles, Wein, Peroni und Spritz und dazu ein paar Snacks

Sein bester Freund Philipp Steenbock hat dort gearbeitet. Aber auch er hatte den Traum von der eigenen Bar. Richy Strobl lebte ein paar Jahre in Italien und war Feuer und Flamme, ein bisserl italienische Lebensart nach Giesing zu bringen.

Als das Bistro N°1 in der Freibadstraße schloss, nahmen sie das Projekt gemeinsame Sache endlich in Angriff. Die ehemalige Dartkneipe war beliebt im Viertel, aber vor allem bei DartFans. Die Boazeria soll ein breiteres Publikum ansprechen. Ihrer Vermieterin Simone Miltschew war wichtig, die Kneipenkultur in Giesing zu erhalten, weshalb sie die drei Männer mit ihrer Boazeria von Anfang an unterstützte.

Kleines, feines Séparée zu mieten

Das Lokal ist nicht groß, aber war doch etwas in die Jahre gekommen. Wo vorher Dartscheiben und Spielautomaten standen, gibt es jetzt Sitzplätze für die Gäste. Strobl, Steenbock und Heisler haben alles mit eigenen Händen erneuert.

Böden, Wände, Decke, die Theke, sechs Monate lang hat es gedauert, bis alles fertig war. Die Eingangstür haben sie versetzt und noch ein paar Plätze am Fenster geschaffen. Sogar ein kleines, feines Séparée mit Kronleuchter und roter Tapete kann man jetzt mieten.

Getränkekarte der Boazeria ist bewusst klein gehalten

Zu trinken gibt's drei verschiedene Helle: Giesinger und Flötzinger Bräu (jeweils 3,80 Euro die Halbe) und Tilmans (4,10 Euro) - und natürlich das italienische Peroni-Bier (3,80 Euro).

Die Getränkekarte der Boazeria ist bewusst klein gehalten. "Wir wollen mit den Leuten reden", erklärt Steenbock, "wir finden schon heraus, was sie gerne trinken möchten." Ausgesuchte Weine dürfen in der italienischen Boazn natürlich nicht fehlen.

Noch sind die Plätze frei. Das wird wohl nicht lange so bleiben. © Daniel von Loeper

Ein Primitivo im 0,2er Glas kostet zum Beispiel 7,20 Euro, die Flasche 21 Euro. Das Glaserl Frizzante gibt's für 3,60. Und zur Italien-Sehnsucht gehört der Spritz, den es in unterschiedlichen Varianten für 6,50 gibt: etwa mit Aperol, Campari, Limoncello oder Rosato.

Um den typischen Aperitivo komplett zu machen, kommen noch Snacks ins Spiel. Für zwei Euro bekommt man drei verschiedene zu seinem Getränk. In der Happy Hour von 18 bis 19 Uhr sogar umsonst. Für den kleinen Hunger gibt's Bruschette, gegrilltes Weißbrot, Oliven und mehr. Das klingt doch jetzt schon nach Sommer!

Boazeria, Freibadstraße 1, Do: 18 bis 1 Uhr, Fr-Sa: 18 bis 2 Uhr