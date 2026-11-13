Nach Jahren des Leerstands kehrt mit dem Wirtshaus Isabella Leben in die Isabellastraße zurück: österreichisch-südtiroler Küche, persönlich ausgewählte Weine, Spaten-Biere und ein schlichtes, naturverbundenes Ambiente machen das neue Lokal zum Treffpunkt im Viertel.

Schon im Jahr 1898 erhielt das Eckhaus in der Isabellastraße 4 eine Bierkonzession. Ein gewisser Karl Hingert meldete dort eine Bierwirtschaft an. Später betrieb Spaten den Isabellahof – und zuletzt war hier bis 2019 die Crêperie Cabus. Aber jetzt kommt wieder Leben ins Haus.

Philipp Münich stammt aus einer Straubinger Brauerei. Er kam zum Studieren nach München, zog in das Haus in der Maxvorstadt und lernte es mitsamt seiner Nachbarschaft kennen- und lieben. Schon als Studenten hatten er und sein Spezl Alexander Moser den Traum, dort einmal selbst ein Wirtshaus zu eröffnen. Sonneneck wollten sie es nennen, denn das Haus hat den ganzen Tag über Sonne. "Aber das war damals nur ein Spaß", betont Münich.

Die Spaten-Wirtschaft Isabellahof im Jahr 1930. © Stadtarchiv

Vom Bier bis zur Einrichtung: Das Isabella ist schlicht und hochwertig

Jetzt ist daraus doch Ernst geworden und die beiden eröffnen das Wirtshaus Isabella. Das Konzept ist österreichisch-südtirolerisch. Gemeinsam mit der Spaten-Brauerei haben die Männer ihre Pläne mit viel Liebe zum Detail umgesetzt. Vom Bier bis zur Einrichtung ist das Isabella schlicht und hochwertig und orientiert sich an der Natur: Eichenholz, Stein und Grüntöne dominieren den Raum. "Alles, was man hier sieht, hat eine Funktion", erzählt Münich.

Im Raum steht zum Beispiel eine alte Bauerntruhe seiner Großeltern, in den Regalen Südtiroler Keramik und große alte Bierkrüge aus der einstigen Familienbrauerei. Den prächtigen Schankbalken aus Messing der Zapfanlage hat die Brauerei extra bei der Kunstschmiede Franz Würzinger fertigen lassen. Sogar eigene Spaten-Gläser bekommt das Wirtshaus.

Einmalig in München: zwei Boden-Monolithen

Besonders ins Auge sticht die ungewöhnliche Wand-Deko. Dort hängen drei Boden-Monolithen. Das sind zur Schau gestellte Bodenproben von drei verschiedenen Weinlagen, die es auch im Ausschank gibt. Neben Bier liegt den Betreibern nämlich auch der Wein sehr am Herzen. Sie bieten ausschließlich Tropfen aus Österreich und Südtirol an und versichern: "Alle Weine, die wir hier haben, kennen wir persönlich". Das sind Tropfen aus der Wachau, dem Burgenland und der Südsteiermark.

In der Mitte die restaurierte Bauerntruhe und an der Wand die Boden-Monolithen und im Regal Südtiroler Keramik. © Dominik Münich Fotografie

Die Speisekarte beschränkt sich ebenfalls auf die alpenländische Region rund um Österreich und Südtirol. "Ein Schnitzel wird bestimmt immer draufstehen", sagt Münich. "Lachs gibt es hier nicht und deshalb bieten wir ihn auch nicht an." Dafür Forelle, Saibling oder Zander. Saisonal wechselt die Tageskarte alle ein bis zwei Wochen. Jetzt gibt es neben dem Wiener Schnitzel (29,50 Euro) ein Rehragout (27 Euro), Kürbisrisotto (17 Euro) und mehr.

Rund 60 Plätze hat das Isabella. Im Sommer kommen noch einmal rund 100 im Freien dazu. Die dürften sich schnell füllen. Denn schon während der Bauphase haben die Nachbarn gerne vorbeigeschaut und ihre Vorfreude auf die neue Vorstadtwirtschaft ausgedrückt. Am Samstag um 11.30 Uhr lässt Spaten zur Eröffnung ein Brauereigespann vorfahren.

Isabellastraße 4

Mi-Fr ab 17.30 Uhr

Sa-So ab 11 Uhr