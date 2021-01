Neue Boxen im Vollaths: Pfleger mit Frühstück unterstützen

Das Café Vollaths bietet Frühstück in Boxen an. Wer mag, kann eine Box für Pfleger dazu ordern.

München - Andreas Vollath ist während des Lockdowns ins Grübeln gekommen. Als sensibler Mensch stellt er sich die Frage, warum das Mitgefühl mit dem Pflegepersonal inzwischen nachgelassen hat. Zu Beginn der Pandemie haben die Leute jeden Abend noch geklatscht, um ihre Wertschätzung zu zeigen. Jetzt ist es still geworden, obwohl das Pflegepersonal am Limit arbeitet.

Brunch zum Abholen oder Liefern

Als Cafébetreiber des Vollaths im Glockenbachviertel hat er sich Gedanken über das eigene To-Go- und Liefergeschäft gemacht und ihm ist aufgefallen: "Du kannst dir hier in der Gegend Schnitzel bestellen, Schweinebraten und alles Mögliche. Aber was ist eigentlich mit Frühstück?" Ab sofort bietet Vollath deshalb jetzt samstags und sonntags drei verschiedene Brunch-Boxen zum Abholen und Liefern an. Das Besondere: Die Kunden können gleich noch eine Box dazu bestellen, die Vollath und sein Team dann direkt in eine Münchner Klinik liefern.

Die Bleib-Fit-Box. © Daniel von Loeper

Frühstück an Pflegepersonal spenden

Ganz nach dem Motto der Initiative "Brot am Haken", die das Vollaths ohnehin unterstützt. Das funktioniert so: Man kauft sich zum Beispiel einen Kaffee (oder Brot), bezahlt aber zwei. Für den Zweiten wird ein Bon an einen Haken gehängt. Den kann jemand nehmen, der sich keinen Kaffee leisten kann. Die gespendeten Frühstücks-Boxen sind gezielt fürs Pflegepersonal einer Münchner Klinik gedacht und werden direkt dort hin geliefert. So können die Menschen, die gerade mit am härtesten arbeiten, Wertschätzung erfahren und Kräfte tanken. Und womit ginge das besser als mit einem liebevoll zusammengestellten Frühstück?

Zwei Brunch-Boxen stehen zur Auswahl

Die Brunch-Boxen sind vielfältig gefüllt und kosten jeweils 19 Euro. Die Seelenfutter-Box enthält ein Croissant mit Marmelade, Nutella und Butter, eine Overnight-Bowl (über Nacht eingeweichtes Müsli) mit frischen Früchten und Granola, eine Breze mit Aprikose-Rosmarin-Frischkäse, frisch gepressten Orangensaft, einen Brownie, einen Emilo Kaffeefilterbeutel für eine Tasse sowie frische Minze für Minztee.

Wer's etwas üppiger mag, nimmt sich einen hausgemachten Kuchen mit. © Daniel von Loeper

Mit der Bleib-Fit-Box bekommt man unter anderem Eier, Avocado-Stampf und Kerndlbrot mit Hummus. Deftig wird's mit der Bergsteigerbox, in der man unter anderem Mailänder Salami, Serrano-Schinken und Räucherlachs findet. Bestellen kann man die Boxen per Mail, Telefon, Whatsapp oder im Onlineshop am Vortag bis 22 Uhr.

Thalkirchner Straße 1, Tel.: 0160 9470 1725, info@vollaths.me, www.vollaths.me