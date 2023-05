Neotaste-App: So spart man beim Restaurantbesuch in München

In München startet Neotaste: Mit dieser App bekommt man in mehr als 100 Restaurants zwei Essen zum Preis von einem oder andere Rabatte. Die AZ erklärt, was die App kostet, wie sie funktioniert und welche Lokale mitmachen.

München - Bücher sind längst digitalisiert. Gutscheinbücher erst seit kurzem. Zumindest die für Restaurant-Rabatte. Restaurant-Rabatt-Gutscheine im Bündel verkaufen sich hierzulande immer noch sehr gut.

Genau dieses Konzept möchte das Start-up Neotaste jetzt in Deutschland digital etablieren. Der Vorteil: Die Gutscheine können nicht ablaufen, denn wer die App öffnet, findet nur aktuell laufende Angebote.

Neotaste: Pro Monat zahlt man knapp 5 Euro

Die App kostet monatlich 4,99 Euro (im Jahresabo 2,99 Euro), dafür kann man immer und auch spontan Rabatte absahnen, und das in allen teilnehmenden Städten. In den meisten Fällen bekommt man zwei Speisen oder Getränke zum Preis von einem.

Und nebenbei entdeckt man über die App vielleicht das ein oder andere Restaurant. Ist das Rabatt-Kontingent eines Lokals erschöpft, wird es dem Nutzer nicht mehr angezeigt.

München ist die zwölfte Stadt, in der es die Rabatt-App gibt

Elf deutsche Städte sind schon dabei, nun kommt mit München die zwölfte dazu. Lorenz Stengel ist Wirt im Servus Heidi in der Landsberger Straße und hat sofort mitgemacht bei Neotaste: "Ich finde es unterstützenswert, wenn es neue Ideen gibt. Ich versuche erst mal, das Beste für uns rauszuholen."

Bezahlen muss er selbst dafür nämlich nicht. Auch den Zeitraum für seine Angebote wählt er selbst. Wer sich also mehr Gäste außerhalb der Stoßzeiten wünscht, vergibt Rabatte am Nachmittag oder frühen Abend.

In der App kann man den Rabatt reservieren – aber nicht den Tisch im Lokal

In seiner Gaststätte in der Landsberger Straße können die App-Nutzer zwei Hauptgerichte oder zwei Biere zum Preis von einem ergattern. Das Servus Heidi ist ein typisches Viertel-Lokal im Westend. Die Gäste kommen aus den Hotels in der Nähe und aus der Nachbarschaft. Mit der App finden vielleicht auch ein paar Münchner aus anderen Vierteln das Lokal.

Was die Neotaste-Nutzer jedoch beachten müssen: Mit einem Click in der App reservieren sie sich den Rabatt. Um eine Tischreservierung müssen sie sich beim jeweiligen Lokal selbst kümmern. Sollte es voll sein, kann man den Rabatt einfach wieder stornieren.

Servus Heidi oder Sausalitos: Mehr als 100 Restaurants und Cafés sind dabei

In München gibt es Neotaste für über 100 Restaurants und Cafés. Neben dem Servus Heidi sind unter anderem auch das Café Cotidiano, SAM – sushi and meat, Sausalitos und das Café Kranich an Bord. In Zeiten steigender Preise sind Rabatte beim Restaurantbesuch sicher eine gute Idee.