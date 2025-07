Münchner Kultlokal kehrt an die Isar zurück – aber nur für kurze Zeit

In den Räumen des Fugazi an der Wittelsbacherbrücke war mehr als drei Jahrzehnte die Kneipe Zoozie's. Die soll jetzt als Pop-up-Projekt wiedereröffnet werden. Die AZ kennt die Pläne.

Heute ist an der Stelle der Kneipe Zoozie's das Fugazi. Ersteres soll hier aber bis Ende des Jahres wieder in die Räumlichkeiten am Baldeplatz einziehen.

Immer wieder hört man heuer in der Stadt von "Pop-ups". Gerade in der Gastronomie sind diese vorübergehenden Projekte ein immer größeres Thema. Durch solche Zwischennutzungen können Konzepte ausprobiert werden, ohne große Risiken einzugehen.

Einer, der sich in den letzten Monaten damit ordentlich Gehör verschafft hat, ist Gastronom Marc Uebelherr. Mit Pop-ups wie der Kneipe 80, dem Roland's Eck oder zuletzt der Social Tagesbar am St.-Anna-Platz feiert der Münchner einen Erfolg nach dem anderen. Jetzt folgt das nächste Vorhaben Uebelherrs: Im August soll im Fugazi am Baldeplatz die Kneipe Zoozie's ein Comeback feiern.

Kultlokal der 80er-Jahre: So war das Zoozie's

Uebelherr selbst erinnert sich noch gut an die Zeiten des Zoozie's. 1999 übernimmt er die Kneipe direkt an der Isar zusammen mit Simi Berst. Zu dem Zeitpunkt schrieb das Lokal schon eine rund 20-jährige Geschichte. Das Zoozie's war vor allem in den 80er-Jahren nicht wegzudenken. Viele Münchner haben hier lange Nächte verbracht. "P1-Legende Klaus Gunschmann hat hier Platten aufgelegt, Leute wie Joe Cocker und Thomas Gottschalk waren hier Bargäste", betont Uebelherr. Im Zoozie's sei damals eine besondere Kneipenkultur entstanden.

Ein Treffpunkt für München: Das ist geplant

"Nach 26 Jahren komme ich wieder da an, wo ich angefangen habe", sagt Uebelherr zur AZ. Eigentlich hat er selbst 2015 aus dem in die Jahre gekommenen Zoozie's das Fugazi gemacht. "Am Schluss war es okay. Es war nett, aber es wurde Zeit für etwas Neues", sagte er damals in der AZ. Jetzt ist sich der Gastronom sicher, dass das Konzept wieder gut ankommen kann. "Das Zoozie's kannte keine soziale Ausgrenzung und das passt super in diese Zeit", sagt er. Uebelherr wolle zusammen mit seinem jungen Team einen weiteren Treffpunkt in der Stadt schaffen.

Seine Projekte startet Uebelherr (2.v.r.) gerne mit jungen Gastronomen. Im Falle des Zoozie's-Pop-up mit (v.L) Vincent Biemüller und Alex Brenner sowie seiner Tochter Julia Uebelherr. © Alex Wulkow

Bis Dezember soll das neue, alte Konzept ausprobiert werden. Moderate Preise (Halbe Ayinger 3,90 Euro), 80er- und 90er-Jahre-Musik und ein modernisiertes Brunch-Angebot sollen das Zoozie's wiederauferstehen lassen. "Vielleicht kehren auch die legendären After-Wiesn-Partys zurück", kündigt Uebelherr an. Bei Erfolg soll das Projekt verlängert werden. Fans des Fugazi können trotzdem beruhigt sein. Das Pop-up-Projekt bedeutet nicht das Ende des Restaurants, Holzofenpizza wird es auch weiterhin geben.

Los geht die Wiederauferstehung des Zoozie's mit einem Sommerfest am 1. August ab 17 Uhr. Bis dahin seien noch einige Vorbereitungen nötig, sodass auch visuell die 80er und 90er-Jahre wieder in das Fugazi einziehen.