Nach 25 Jahren an der Spitze von Hofbräu wird Michael Möller feierlich verabschiedet – und von den Münchner Brauereien zum "Ehrenbotschafter des Münchner Bieres" ernannt. Politik und Branche würdigen seinen Einsatz für Zusammenhalt, Wirtschaftskraft und internationales Ansehen der Stadt.

Nach 25 Jahren ist Möller als Direktor bei Hofbräu ausgeschieden und hat das Zepter an seinen Nachfolger Jörg Lehmann übergeben. Möller war auch Mitglied im Verein der Münchner Brauereien, der ihn im Rahmen einer feierlichen Verabschiedung zum "Ehrenbotschafter des Münchner Bieres" ernannt hat.

Möller hatte stets die gemeinsamen Interessen im Blick

Augustiner-Chef Martin Leibhard ist Erster Vorsitzender des Vereins und lobt Möller als "verlässlichen, konstruktiven und weitsichtigen Partner innerhalb des Vereins". Er habe stets die gemeinsamen Interessen des Vereins im Blick gehabt und sich für ein geschlossenes Auftreten der Branche eingesetzt.

Michael Möller verlässt Hofbräu zum Jahresende. © Daniel von Loeper

Glückwünsche auch von Christian Scharpf (SPD)

Auch der Referent für Arbeit und Wirtschaft Christian Scharpf (SPD) würdigte Möller. Unter seiner Leitung habe sich Hofbräu zu einem leistungsfähigen Unternehmen entwickelt. Als wichtiger Arbeitgeber, touristischer Botschafter und zentraler Akteur auf dem Oktoberfest habe die Brauerei unter seiner Führung die internationale Wahrnehmung geprägt.

Als Anerkennung überreichte Andreas Maisberger, der Geschäftsführer des Vereins der Münchner Brauereien, Michael Möller Ehrenurkunde und Verdienstnadel. Der Verein dankt Möller für sein langjähriges Engagement, seine Kollegialität und seinen nachhaltigen Beitrag zur Reputation des Münchner Bieres.