Kochen für Kinder: Rezept für Pizza-Pfannkuchen

In unserer Koch-Serie stellen wir Ihnen Rezepte vor, die einfach zuzubereiten und relativ schnell auf dem Tisch sind. Die passenden Kochbücher dazu präsentieren wir Ihnen gleich mit.

München - Warum nicht einfach mal den Kochlöffel an die Kinder weiterreichen? Mit dem Mein Lotta-Leben Kochbuch aus dem Christian Verlag ist der erste Schritt schon getan.

Einfache Rezepte für Kinder

Das Buch zur erfolgreichen Kinderbuchreihe erklärt aus der kindlich-frechen Perspektive von Lotta und ihrer besten Freundin Cheyenne Rezepte, die Kinder und Erwachsene schnell und einfach kochen können.

Eine Mischung aus Kinderbuch, Comic und Kochbuch. © Christian Verlag / Amalija Andersone

Pizza-Pfannkuchen mit Würstchen

Pizza und Pfannkuchen zusammen! Fällt euch irgendwas ein, was noch leckerer ist? Ganz bestimmt nicht, oder? Ich habe 30 Minuten in der Küche gestanden, bis wir endlich essen konnten. Für 4 gute Esser. Gibt's bei uns immer, wenn Mama beim Yoga ist.

Das braucht ihr dafür:

Küchenwaage, 2 Rührschüsseln, Schneebesen, Pfanne, Schöpfkelle, Schneidbrett, Messer, Pfannenwender

Zutaten:

1 rote Paprikaschote

6 Champignons

150 g Gouda

2 Wiener Würstchen

250 g Weizenmehl (Type 405)

4 Eier

350 ml Milch

150 g Schmand

Salz

2 TL Backpulver

1 TL getrockneter Oregano

4 TL Butter

Pfeffer

Zubereitung der Pizza-Pfannkuchen

Wiegt alle Zutaten ab und stellt sie bereit. Und dann wird erst mal geschnippelt. Dabei können eure Brüder gut helfen! Die Paprikaschote waschen, halbieren und die Kerne herausholen. Die Hälften in kleine Würfel schneiden. Die Pilze mit einem Küchentuch abreiben, putzen und dann würfeln. Den Käse und die Würstchen würfeln. Alles in einer Schüssel mischen.

Für den Teig das Mehl mit den Eiern, der Milch, dem Schmand, einen Teelöffel Salz, Backpulver und Oregano in einer zweiten Schüssel kräftig verrühren. Jetzt geht's an den Herd, also besser Papa rufen (Mama ist ja beim Yoga). Eine Pfanne auf den Herd stellen und eine Minute erhitzen. 1 TL Butter in der Pfanne schmelzen. Eine gute Kelle Teig hineingeben und gleichmäßig in der Pfanne verteilen. Mit etwas Gemüse-Wurst-Mischung bestreuen. Den Pfannkuchen eine Minute braten. Mit dem Pfannenwender umdrehen und noch mal eine Minute braten. Aus dem übrigen Teig und dem übrigen Gemüse noch drei weitere Pfannkuchen backen. Gleich essen. Wer mag, macht noch einen Salat dazu. Also, ich mag - aber den darf Papa schnippeln!