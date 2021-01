Fix und gut: Gehaltvolle Bohnensuppe mit Basilikum und Mozzarella

Hier stellen wir Ihnen schnelle Rezepte für daheim vor. Und die Kochbücher gleich dazu.

Ausreden gibt es immer. Homeoffice, die Kinder brauchen Nachhilfe oder Bespaßung und dann liegt da noch ein Berg Wäsche. Und so ernähren wir uns oft von belegten Semmeln und Fertigpizza und fühlen uns miserabel dabei.

No time to cook ist das Kochbuch, das bei der Überwindung des inneren Schweinehundes in Sachen Selberkochen helfen soll. Diese gehaltvolle Suppe steht nach 20 Minuten auf dem Tisch.

Keine Zeit? Keine Ausrede! © ZS Verlag

Italienische Bohnensuppe

Zutaten für 2 Portionen



3 Tomaten

1 Dose weiße Bohnen (260g Abtropfgewicht)

600 ml Gemüsebrühe

150 g Mini-Mozzarella



Extras

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

3 Stiele Basilikum

Salz, Pfeffer



Schnibbeln

Zwiebeln und Knoblauch schälen und grob würfeln. Tomaten waschen und vierteln. Bohnen abgießen und kalt abspülen.



Dünsten

Zwiebel und Knoblauch im heißen Öl andünsten. Tomaten, Brühe und Bohnen zugeben, aufkochen und zugedeckt etwa 15 Minuten köcheln lassen.

Pürieren

Basilikum waschen, trocken schütteln, Blätter abzupfen und fein schneiden. Mozzarella abgießen. Suppe grob pürieren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Mozzarella und Basilikum servieren.



Variante

Zusätzlich noch 1 EL Tomatenmark zugeben.

Sarah Tschernigow, No time to cook

ZS Verlag

ISBN: 978-3-89883-982-2

19,99 Euro