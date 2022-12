Auszeit im Hotel: Gehoben den Advent genießen

Wer sich zur Adventszeit etwas besonderes gönnen möchte, sollte diesen Hotels einen Besuch abstatten.

Am knisternden Feuer hält man es auch im Freien aus.

Foto: Jonathan Ross 5 Am knisternden Feuer hält man es auch im Freien aus.

Speisen in der Kristallkugel vor der winterlichen München-Kulisse. Diesen Luxus bietet das Mandarin Oriental Hotel auf seiner Dachterrasse.

Foto:Sigi Müller 5 Speisen in der Kristallkugel vor der winterlichen München-Kulisse. Diesen Luxus bietet das Mandarin Oriental Hotel auf seiner Dachterrasse.

Die stade Zeit genießen, ist in einer Stadt mit Christkindlmärkten an allen Ecken und Enden nicht leicht. Wer sich mehr als nur eine Bratwurst und ein Glühwein im Getümmel - und vor allem ein exklusiveres Ambiente gönnen möchte - der nimmt sich für einen Abend eine Auszeit im Hotel.

The Charles Hotel, der Bayerische Hof und das Mandarin Oriental haben sich dieses Jahr ganz besonders weihnachts-stimmungsvoll herausgeputzt.

Mandarin Oriental

Eine Schau sind die durchsichtigen Kugeln auf der Dachterrasse des Mandarin Oriental. Von einem Start-up namens Diamond Domes entwickelt und in Kooperation mit Kitzbühel bieten sie Platz für acht oder zwölf Personen an einem runden Tisch unter fast freiem Himmel. Man glaubt es kaum, aber in den Kugeln ist es kuschelig warm.

Das Mandarin Oriental kooperiert im Winter mit Kitzbühel Tourismus. © Foto: Sigi Müller

Wer es sich leisten kann, reserviert sich eine der beiden Kugeln für einen Abend. Für die größere muss man einen Mindestumsatz von 1.800, für die kleinere einen von 1.500 Euro garantieren.

Dafür kann man sich zum Beispiel ein Menü des japanischen Starkochs Nobu Matsuhisa servieren lassen. Für 145 Euro pro Person gibt es verschiedene Vorspeisen wie Gelbschwanzmakrele mit Jalapeno und knusprigen Reis mit Lachs.

Anschließend eine Auswahl an Premium-Sushi und Sashimi und dann eine Auswahl an diversen Hauptgängen von Rinderfilet über Huhn bis Kabeljau und Spargel. Die AZ hat sich durchprobiert und war sehr angetan. Fleisch, Fisch und Gemüse waren auf den Punkt und markant, aber zurückhaltend gewürzt.

Die festlich dekorierte Tafel im Dome. © Foto: Sigi Müller

Das Dessert namens The Cloud (Wolke), eine Tahiti-Vanille-Mousse mit Litchi, Erdbeere und Rosenblättern bildet einen köstlichen Abschluss.

Wer's lieber heimischer mag, bestellt das "Winter Wonderland Menu" (165 Euro pro Person) mit Lamm-Salat, Selleriecremesuppe, Gans und weiteren etwas deftigeren Spezialitäten. Oder aber man stellt das Menü für sich und seine Gäste individuell nach der Speisekarte zusammen.

bis 28. Februar 2023

089/290 98 1875

Neuturmstraße 1

Charles Hotel

Auch das Charles Hotel setzt auf gemütliches Beisammensein mit Hütten-Flair. Im Garten gegenüber des Alten Botanischen Gartens kann man sich hier Glashütten für bis zu acht Personen reservieren und ein alpines Winter-Menü mit Schmankerlbrett, Käsefondue und Kaiserschmarrn servieren lassen (69 Euro pro Person, buchbar ab vier Personen).

Weihnachtsgarten im Charles Hotel. © Foto: Charles Hotel

Wer trotzdem lieber im Freien bleibt, genießt bayerische Schmankerl und heiße Maroni und wärmt sich die Hände an einer Feuerzangenbowle an den Winterständen (29 Euro pro Person) rund herum.

Weihnachtsmarkt-Stimmung, aber mit deutlich weniger Trubel als in der Stadt kommt am Hüttenausschank mit Glühwein, gebrannten Mandeln und Waffeln auf.

bis 30. Dezember

Hüttenzauber und Winterstände Mittwoch bis Samstags

buchbar ab 4 Personen

von 17.30 bis 19 Uhr und

von 19.30 bis 20.30 bzw. 21 Uhr

unter: www.roccofortehotels.com

Polar Bar

Ebenfalls seit Kurzem eröffnet hat die Polar Bar auf der Dachterrasse des Hotels Bayerischer Hof.

Hier gibt es zwar keine Hütten, aber eine Freiluft-Bar mit windgeschützten Sitzbänken und Feuerstellen. Hier kann man auch spontan versuchen, einen Platz zu ergattern und den Winter über der Stadt genießen. Und wenn's zu zapfig wird, verzieht man sich ein paar Etagen tiefer in die Bar.

Am knisternden Feuer hält man es auch im Freien aus. © Foto: Jonathan Ross

Mo-Fr: 16 bis 22 Uhr

Sa, So, Feiertag: 12 bis 22 Uhr

Promenadeplatz 6

Stimmungsvolle Adventsabende der gehobenen Klasse bieten die Top-Hotels der Stadt auf ihren edel geschmückten Dachterrassen oder im Garten an.