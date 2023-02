Erstes Foto da: Nockherberg zeigt schon mal den Robert Habeck

Die Schauspieler des Singspiels schlüpfen am Freitag in die Rollen von Politikern.

München - Bereits in der vergangenen Woche hat die AZ die Schauspieler des Singspiels auf dem Nockherberg kennengelernt und vorgestellt. Thomas Limpinsel schlüpft in die Rolle des Grünen-Politikers Robert Habeck. Für alle, die sich das optisch nicht so recht vorstellen können, hat die Paulaner-Brauerei nun ein Foto aus der Nockherberg-Maske veröffentlicht.

Schauspieler Thomas Limpinsel und das Original Robert Habeck. © sampics/Stefan Matzke

Die Perücke sitzt, der Bart war vorher schon da und das schüchterne Habeck-Lächeln beherrscht Limpinsel auch wunderbar.

"Im Gegensatz zu Markus Söder ist Habeck noch ein ganz unbeackertes Feld"

Der Schauspieler ist nur ein Quasi-Neuling auf dem Nockherberg. Er ist seit 2020 an Bord der Singspiel-Truppe und hat das gesamte Proben-Prozedere inklusive Maske schon durchlaufen - nur die Aufführung fiel dann coronabedingt ins Wasser. Umso mehr freut sich Limpinsel, jetzt endlich zeigen zu können, wie er den Habeck interpretiert. "Im Gegensatz zu Markus Söder ist der noch ein ganz unbeackertes Feld", so Limpinsel.

Ob sich Habeck das Singspiel am 3. März persönlich anschauen wird, ist noch nicht klar. "Seine Einladung hat er bekommen", heißt es aus der Paulaner-Brauerei.