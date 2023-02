Singspiel am Nockherberg: Thomas Unger (52) gibt den Söder

Jetzt ist es raus: Der Münchner Schauspieler Thomas Unger übernimmt beim Nockherberg-Singspiel am 3. März die Rolle von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder.

München - Gespannt hat man schon darauf gewartet, jetzt ist es klar: Der gebürtige Münchner Schauspieler Thomas Unger wird beim Singspiel am Nockherberg den Söder geben.

Nockherberg: Thomas Unger gibt den Markus Söder

Er freue sich riesig darauf: "Das ist immerhin das bayerische Hochamt des Kabaretts. Aber ich weiß auch, in welche großen Fußstapfen ich treten werde", sagt Unger. Damit spricht er seinen Vorgänger an: Stephan Zinner war 15 Jahre lang in der Rolle des Markus Söder am Nockherberg auf der Salvator-Bühne zu sehen. Seinen Rücktritt hat er 2022 verkündet.

Die beiden Singspiel-Autoren Stefan Betz und Richard Oehmann sind sehr zufrieden mit der Besetzung: "Hintergründiger Humor, eine gute Bühnenpräsenz und ein beachtliches, musikalisches Talent" habe Unger vorzuweisen.

Und was sagt der CSU-Chef selbst dazu? Söder sei schon sehr gespannt, wie er am Donnerstag auf Twitter schrieb. "Mal sehen, wie er sich verwandeln wird. Heiße selbst auch Thomas im zweiten Vornamen – eine erste Ähnlichkeit gibt es also schon." Na dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen.