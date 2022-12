Politiker-Derblecken und Singspiel am Nockherberg wegen FC Bayern München verschoben

Nach einem virtuellen Anstich und mehreren Absagen werden 2023 das Politiker-Derblecken sowie das Singspiel am Nockherberg wieder stattfinden. Der Salvator-Anstich wird am Freitag, den 3. März, sein. Grund ist ein Spiel des FC Bayern München am 8. März.

29. Dezember 2022 - 12:24 Uhr | Steffen Trunk