Englischer Garten: FDP wirft Rathauskoalition wegen Tunnel "Doppelmoral" vor

Die FDP hält weiter am Tunnel durch den Englischen Garten fest und kritisiert SPD und Grüne.

München - Kommt der Tunnel durch den Englischen Garten oder nicht? Diese Frage sorgt im Münchner Rathaus seit Jahren für Streit.

Nun hat die Stadtratsfraktion FDP Bayernpartei ihrem Ärger darüber Luft gemacht. In einer Mitteilung wirft sie der SPD und den Grünen eine Doppelmoral vor.

Englischer Garten: Stadtteile sollen wieder zusammengeführt werden

"Wir kritisieren das Hin und Her der Münchner SPD in der Frage des Tunnelbaus in aller Deutlichkeit. Von einer Großstadtpartei erwarten wir eine klare Richtungsvorgabe und eine Entscheidung für die Realisierung dieses für die Stadt wichtigen Projekts", so Stadtrat Fritz Roth.

Auch die Aussagen der Grünen seien unverständlich, die einen Tunnel im Englischen Garten mittragen würden, einen Tunnel an der Landshuter Allee hingegen nicht - obwohl es in beiden Fällen darum gehe, eine Lücke zu schließen und auseinandergerissene Stadtteile wieder zusammenzuführen, die durch den Mittleren Ring getrennt worden sind.

FDP fordert beide Tunnel - und dritten an der Tegernseer Landstraße

Jörg Hoffmann, Fraktionsvorsitzender der FDP Bayernpartei Stadtratsfraktion ergänzt: "Wir brauchen beide Tunnel, und zusätzlich einen an der Tegernseer Landstraße.“