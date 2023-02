Einbruchsserie in München: Polizei schnappt Duo in Hamburg

Zamdorf, Laim, Haidhausen: Im Januar trieben Einbrecher in München ihr Unwesen. Nun ist ein Duo geschnappt worden, das wohl für zwei Einbrüche in Laim verantwortlich ist – im Norden Deutschlands.

München - Im Januar hat München eine Einbruchsserie in Atem gehalten (AZ berichtete). Die Polizei berichtete immer wieder von Einbrüchen, verteilt über das gesamte Stadtgebiet. Zwei Männer, die für zwei Einbrüche in Laim verantwortlich gewesen sein sollen, wurden nun geschnappt.

Einbruchsserie: Tatverdächtige geschnappt

Zweimal sind sie am 16. Januar in Laim eingebrochen: Diebe sind über ein Fenster in eine Wohnung in der Camerloherstraße eingestiegen und haben Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen.

Ganz ähnlich gingen die Täter auch in einer Doppelhaushälfte in der Byecherstraße vor: Fenster aufgebrochen, Wohnung durchwühlt, Bargeld und Schmuck gestohlen.

Fast einen Monat nach den Taten hat die Polizei Tatverdächtige in Hamburg gefasst. Wie die Beamten am Donnerstag (9. Februar) mitteilten, wurden zwei Marokkaner (32 und 39 Jahre alt), beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland, ermittelt. Bei der Durchsuchung ihres Hostelzimmers in der Hansestadt konnten zahlreiche Schmuckstücke sichergestellt werden, die vermutlich aus Wohnungseinbrüchen stammen.

Laut Polizei kommt das Duo für mehr als 20 weitere Wohnungseinbrüche infrage. Gegen den Jüngeren wurde Haftbefehl erlassen, der 39-Jährige ist wieder auf freiem Fuß. Das LKA Hamburg und das Münchner Kommissariat 53 ermitteln weiter.

Zamdorf: Einbrecher in Grundschule

Am gleichen Wochenende wie das Duo haben sich auch Einbrecher in Zamdorf herumgetrieben: Am Wochenende des 14. und 15. Januar haben sich Einbrecher an der Grundschule und Kindertagesstätte an der Fritz-Lutz-Schule über ein Fenster Zutritt verschafft. Sie haben Schränke durchwühlt und ein elektronisches Gerät mitgehen lassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Haidhausen: Einbrecher auf frischer Tat verscheucht

Spät in der Nacht auf den 17. Januar war außerdem ein Einbrecher in Haidhausen unterwegs, allerdings erfolglos: In einer Gaststätte in der Pariser Straße war ein Mann (53) gegen halb drei noch am Aufräumen.

Als er das Licht ausmachte, bemerkte er am Fenster einen Mann, der dieses aufdrücken wollte. Der Einbrecher bemerkte, dass er nicht ungestört war und machte sich aus dem Staub in Richtung Pariser Platz. Die herbeigerufene Polizei konnte den Mann nicht ausfindig machen. Sie sucht darum Zeugen, die zu der Zeit etwas beobachtet haben. Der Mann ist ca. 170 cm groß, trug dunkle Kleidung und eine dunkle Kopfbedeckung. Hinweise ans Kommissariat 52 (Tel. 089/2910-0).