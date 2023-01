Einbrüche in Solln und Zamdorf – Zeugen gesucht

Bei mehreren Einbrüchen am Wochenende erbeuteten Diebe Wertsachen im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Schon wieder mehrere Wohnungseinbrüche bei München. In allen Fällen verschafften sich die Täter Zutritt über Fenster oder Balkontüren. (Symbolbild)

München - Im Münchner Stadtgebiet ist am Wochenende mehrfach eingebrochen worden.

Wie die Polizei am Montag berichtet, ereignete sich der erste Fall zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Sonntag, 17 Uhr im Münchner Stadtteil Zamdorf. Demnach haben sich in diesem Zeitraum einer oder mehrere unbekannte Täter über eine Balkontür im ersten Obergeschoss Zutritt zu einem Reihenhaus verschafft und Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Anschließend wurde das Haus über eine Tür Erdgeschoss in unbekannte Richtung verlassen. Als die beiden Bewohner des Hauses, eine 37-Jährige und ihr 36-jähriger Partner am Sonntag ins Haus zurückkehrten alarmierten sie die Polizei.

Doppeleinbruch in Solln am Sonntag

Zu den beiden anderen Einbrüche kam es am Sonntagnachmittag in Solln. Dort kehrte eine 55-Jährige gegen 19 Uhr in ihr Haus zurück, als sie bemerkte, dass eingebrochen worden war. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge verschafften sich einer oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen 14.45 Uhr und 19 Uhr gewaltsam Zugang über ein Balkonfenster im ersten Obergeschoss.

Sämtliche Zimmer in der Doppelhaushälfte wurden nach Wertsachen durchsucht. Es wurde Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro schließlich entwendet.

Nach ersten Ermittlungen hat die Polizei festgestellt, dass auch die angrenzende Doppelhaushälfte betroffen war und dort ebenfalls Wertsachen im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen worden waren. Auch in diesem Fall konnten der oder die Täter anschließend unerkannt fliehen.

Zur Unterstützung der Ermittlungen sucht die Polizei nun in beiden Fällen Zeugen.

Zeugenaufruf der Polizei

Fall 1: Wer hat zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Sonntag, 17 im Bereich der Leutweinstraße, Friedrich-Eckart-Straße und Lüderitzstraße (Zamdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Fall 2: Wer hat am Sonntag Nachmittag im Bereich der Moraltstraße, HofbrunnstraßeundWeltistraße (Solln) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.