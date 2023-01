Jetzt beantragen: Hilfe bei den Heizkosten

Seit Montag können Münchner mit einem geringen Einkommen einen Zuschuss zu ihren Heizkosten beantragen. So geht's.

Am Donnerstag hat der Stadtrat neue Wärmefonds für einkommensschwächere Haushalte in München beschlossen.

Der Zuschuss ist für Menschen gedacht, die keine staatlichen Gelder wie Sozialhilfe bekommen, und trotzdem nicht genug verdienen, um die Heizrechnung zu bezahlen. Die Höhe der Pauschale beträgt pro Einzelperson 700 Euro. Für jede weitere Person, die im Haushalt lebt, gibt es 300 Euro.

Einen Antrag stellen können Personen, die Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen oder ein monatliches Nettoeinkommen haben, das unter der Münchner Armutsgefährdungsschwelle liegt.

Auch Bafög-Empfänger sind berechtigt

Diese liegt für einen Ein-Personenhaushalt bei 1.540 Euro netto, für einen Zwei-Personenhaushalt bei 2.310 Euro netto. Auch Bafög-Empfänger und Menschen, die Berufsausbildungsbeihilfe erhalten, sind berechtigt.

Es ist möglich, den Antrag in den Sozialbürgerhäusern zu stellen. Auch in verschiedenen Alten- und Service-Zentren etwa in Laim, Bogenhausen und Neuperlach befassen sich Sachbearbeiter damit. Zur Antragsstellung muss man einen Personalausweis und die letzte Jahresnebenkostenabrechnung (Heizkosten), einen Nachweis über das Einkommen oder zum Beispiel den Wohngeldbescheid mitbringen.

Auch einen Antrag muss man ausfüllen. Diesen kann man auf www.waermefonds.de herunterladen. Hier stehen auch alle Anlaufstellen und alle notwendigen Dokumente.