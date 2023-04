Django Asül derbleckt Söder beim Maibock-Anstich: "Auf mich wirkt das wie plumpe Propaganda"

Nach vier Jahren Pause: Django Asül derbleckt wieder im Hofbräuhaus. Die besten Sprüche aus seiner Predigt zum Maibock-Anstich.

München - Drei Mal ist er pandemiebedingt ausgefallen, der traditionelle Maibock-Anstich im Hofbräuhaus. Vier Jahre, in denen sich so einiges aufgestaut hat – Bierdurst, Corona-Blues, und auch ein bisserl mehr Boshaftigkeit.

Und so bedachte Django Asül die versammelte Staatsregierung in seiner 13. Fastenpredigt gleich zu Beginn mit der einen oder anderen Covid-Breitseite: "Wenn alte Menschen draußen auf einer Parkbank gesessen sind, habt ihr großzügig auf den Einsatz von Wasserwerfern verzichtet", schenkte er sauber ein. Was der Kabarettist den Großkopferten außerdem mit auf den Weg gab:

"An Superlativen mangelt es nicht: Vier Untersuchungsausschüsse gleichzeitig – das hat noch keiner vor ihm hinbekommen. Er wird immer mehr zur Ausschussware. Auch neu: Söder konzentriert sich auf das Wesentliche. Neulich hat er zum Beispiel das Tierheim Feucht besucht und eine Hundepatenschaft übernommen. Markus, ganz ehrlich: Auf mich wirkt das wie plumpe Propaganda. Weißt, was sympathischer wäre: wenn mal ein Hund die Patenschaft für dich übernimmt. So wie du ja die Patenschaft für das Zukunftsmuseum in Nürnberg übernommen hast."

Zweite Stammstrecke

"Die Zweite Stammstrecke ist Bayerns Antwort auf BER."

"Absolut erklärbar hingegen ist der Erfolg des Wirtschaftsministers Aiwanger. Null Gegenstimmen, null Enthaltungen beim Parteitag in Augsburg. Chapeau, Hubert! Da ist der Markus richtig neidisch auf dich. Null Gegenstimmen und null Enthaltungen kennt der Markus nämlich nur aus Selbstgesprächen."

"In der Ausgabe vom 26. März hat die Süddeutsche Zeitung die Freien Wähler als die Nemesis der CSU bezeichnet. Jetzt müsste man wissen, was Nemesis heißt, gell Hubert? Der Ausdruck Nemesis gehört ja beim Hubert zu seinem politischen Standardwortschatz. Selbstlos wie er ist, sagt der Hubert gern mal: Nemesis – sonst nimms ich. In der griechischen Mythologie ist Nemesis die Göttin der Rache. Und jetzt kommt's: Die Nemesis bestraft laut Mythologie hauptsächlich die Hybris. Könnte man sich einen geeigneteren Partner für die CSU vorstellen?"

"Wenn du den Hubert fragst, was subtil heißt, sagt er: wahrscheinlich ein Hustensaft."

Katharina Schulze

"Die Katharina Schulze zum Beispiel käme nie auf die Idee, ihren Mann mit bayerischen Steuergeldern zu versorgen. Die Katharina hat ihn in Baden-Württemberg solide untergebracht. Kann man so sagen, oder, Katharina? Er hat dort den gleichen Posten wie der Albert Füracker. Und er hat auch die gleiche Frisur wie der Albert Füracker. Katharina, das spricht für deine Bescheidenheit!



Annalena Baerbock

"Die Baerbock hat allein für die Visagistin letztes Jahr 137.000 Euro Steuergelder verprasst. Was hat es gebracht? Gar nix! Man erkennt sie trotzdem noch."

"Wenn wir schon über Bescheidenheit reden, will ich auch den Ludwig Hartmann nicht außen vor lassen. Auf der Website vom Ludwig ist ein Eintrag vom 15. März. Überschrift: Fünf Jahre Ministerpräsident Söder – danke für nichts! Der Ludwig freut sich eben auch über kleine Dinge und bedankt sich brav."

"Digitalministerin Gerlach hat nämlich gesagt: ,Wir sind keine Follower, sondern Leader.' Drum hat der Markus das Digitalministerium so aufgestellt, dass es garantiert nix zu melden hat. Breitbandausbau regelt ein Füracker im Finanzministerium. Mobilfunknetz regelt Aiwanger im Wirtschaftsministerium. Künstliche Intelligenz regelt ein Blume im Wissenschaftsministerium. Was bleibt da für das Digitalministerium übrig? Wlan und USB-Sticks. Das zeigt, wie fürsorglich ein Markus Söder mit seinem Personal umgeht. Die Judith Gerlach soll ein schönes Leben haben."



Robert Habeck

"Laut Energieminister Robert Habeck sind Atomkraftwerke nur dann in Ordnung, wenn sie wie zum Beispiel in der Ukraine mitten im Kriegsgebiet sind und unter Beschuss stehen. Isar 2 ist viel zu sicher für eine Hochrisikotechnologie. Drum hat der Habeck Isar 2 dicht macht und sage und schreibe 19 Kohlekraftwerke wieder aktiviert."



"Seit die FDP nimmer mitregiert, geht es mit Bayern bergab. Wir haben in Bayern die derzeit schlechteste Regierung der Nachkriegszeit. Sagt FDP-Landeschef Martin Hagen. Wer den Martin nicht kennt: Er ist die Solarium-Ausgabe vom Christian Lindner."

"Die Bayern-FDP hat auch brisante Vorschläge. Die Geschäfte sollen auch nach 20 Uhr aufhaben. Damit das Volk länger shoppen kann. Und die Schule soll erst um neun Uhr beginnen. Damit die Schüler länger schlafen können, falls sie am Vorabend bis 23 Uhr beim Shoppen waren."

"Diese mitreißende Art, die der Michael hat – da ist Red Bull dagegen bestenfalls Kamillentee. Er ist mit seinen 63 Jahren einer der Senioren im Kabinett. Aber das sieht man ihm nicht an. Er hat mal sein Rezept verraten, was ihn jung hält: Er schläft jeden Tag sieben Stunden. Das ist viel für einen Minister. Ich habe mal den Aiwanger gefragt, ob das stimmt. Der Hubert hat gesagt: ,Das stimmt. Manchmal sogar acht Stunden – aber was er nachts macht, weiß ich nicht.'"

"Wieso hält er sich so lang? Wegen seiner Gutmütigkeit. Selbst die Klimaaktivisten hat er nicht pauschal verteufelt, sondern sich mit ihnen getroffen. Und auch Clankriminalität spielt in Bayern keine Rolle – wenn man den Namen Tandler mal außen vor lässt."



Bayern-SPD

"Die Bayern-SPD geht ganz neue Wege. Auf politischem Terrain ist in Bayern momentan nix zu gewinnen. Statt zu resignieren, setzen die Sozis erfolgreich auf den vorpolitischen Raum. So haben sie es zum Beispiel vor paar Monaten geschafft, den Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil in den Verwaltungsbeirat des FC Bayern zu schmuggeln. Seitdem geht's aufwärts beim FC Bayern. In Sachen Öffentlichkeitsarbeit ist die Bayern-SPD auch besonders innovativ. Die Sozis haben sich im Herbst gedacht: 'Gegen die CSU opponieren bringt eh nix. Das wissen wir seit gefühlt 100 Jahren. Also müssen wir gegen uns selber opponieren.' Resultat dieser Überlegungen war dann was? Laut SPD-Urgestein Renate Schmidt die Operation Pipifax! Liebe Sozis: Wie ihr pünktlich zum Wahlkampfauftakt euren Generalsekretär Arif Tasdelen zerlegt habt – dagegen war Söders Umgang mit Armin Laschet fast schon ein Heiratsantrag."