Die Wiesn wird bald Tollwood: Was ist für das Winterfestival geplant?

Nach der Absage im letzten Jahr findet das Winterfestival nun wieder statt. Die Besucher erwartet Kunst, Kultur, Kulinarik und erstmals sogar Sport.

Langsam nimmt die winterliche Zeltstadt Gestalt an. In zwei Wochen wird's hier glitzern, funkeln und Feuer regnen.

München - Nach der Wiesn ist vor dem Tollwood. Auf dem Festgelände wird es Stück für Stück weihnachtlicher und in zwei Wochen startet dann das Tollwood Winterfestival nach zwei Jahren Pause wieder.

"Tatort Zukunft": Buntes Kulturprogramm für das Tollwood

Unter dem Motto "Tatort Zukunft" sind ein kunterbuntes Kulturprogramm, jede Menge bio-zertifiziertes Essen, ein kostenloses Kinderprogramm und natürlich der große Markt der Ideen geboten. Auch zum Thema Klimaschutz wird wieder ausgiebig aufgeklärt. Gleich am Eingang entsteht ein begehbares Kunstwerk von Andrey von Schippe.

Ein Zauberwald mit Hunderten Spiegeln wird das Gelände glitzern lassen. Feuershows bringen den Himmel zusätzlich zum Leuchten, und zahlreiche Artisten treten auf dem ganzen Gelände auf.

Kulinarisch ist auf dem Winter Tollwood 2022 einiges geboten

Aufwärmen können sich die Besucher mit einem Zaubertrank, einer heißen Lotte oder einem Rauschgoldbengel. An den Essensständen gibt es alles von Kässpatzn vom Spatzendealer über Linsen-Dal, die gefüllte Ofenkartoffel Kumpir bis hin zu frittierten Insekten. Besonderes Augenmerk liegt auf vegetarischen und veganen Gerichten.

Zum ersten Mal bietet der Koch Hussein Kyare an seinem Stand Damasco auch syrische Spezialitäten wie Schawarma, Falafel und Kibbeh auf dem Festival an. Wem der Sinn nach Süßem steht, der probiert die fluffigen Poffertjes, kleine Pfannküchlein aus den Niederlanden.

V.l.: Der syrische Koch Hussein Kyare und Holger Stromberg. © Daniel von Loeper

Premiere beim Tollwood: Zum ersten Mal gibt es eine Eisstockbahn

Zum leiblichen Wohl gehört aber auch der Sport. Darum wird es in diesem Jahr erstmals eine Eisstockbahn geben. Die können sich Familien, Freunde oder Firmen für ihre Weihnachtsfeiern mieten. Auch hier wird auf Nachhaltigkeit geachtet. Die Eisbahn ist aus Kunststoff und muss deshalb nicht gekühlt werden.

Der Eisstock-Weltmeister kann nur lächeln über Reporterin Ruth Frömmer. © Daniel von Loeper

Eisstockschieß-Weltmeister Michael Lindner hat der AZ schon eine Einführung in die Geheimnisse des winterlichen Sports gewährt. Bei der Reporterin ist noch viel Luft nach oben, aber eine Gaudi war der erste Versuch allemal.

Artistik von Machine de Cirque

Wer den Sport lieber den Profis überlässt, der reserviert sich Tickets für das Artistik-Programm im Grand-Chapiteau-Zelt. Die Truppe Machine de Cirque reist aus Paris an und liefert eine Show, die sich irgendwo zwischen atemberaubender Körperkunst und Monty Python bewegt.

Die Artisten von Machine de Cirque auf der Kippe. © Emmanuel Burriel

Auf Wunsch kann man zur Show ein nachhaltiges Vier-Gänge-Menü bestellen – entwickelt vom Promikoch Holger Stromberg. Der Star des Menüs ist auch hier das Gemüse.

In den kleineren Zelten spielen viele Bands, wie das Rock-Cover-Duo The Kikis. Es wird also bunt. So kann der Winter gerne kommen!

Veronika Hauger (l.) und Veronika Gast sind die Band The Kikis. © Daniel von Loeper

24.11. bis 31.12 2022

Alle Infos: