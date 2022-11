Das besondere Erlebnis: Tollwood Winterfestival

Das Tollwood Winterfestival mit Artistik, Bio-Menü, Konzerten, Eistockschießen und dem außergewöhnlichen Weihnachtsmarkt. Am 24. November strahlt die Theresienwiese in München in weihnachtlichem Glanz.

07. November 2022 - 12:33 Uhr

Das Tollwood Winterfestival lädt Sie zum Flanieren und Genießen ein. Es duftet exotisch nach fernen Ländern, Artisten verzaubern mit Akrobatik und Show, bei einem exklusiven Vier-Gänge-Menü in Bio-Qualität im Grand Chapiteau, wohlschmeckenden exotischen Gerichten aus der ganzen Welt, einem Glühbier oder einem köstlichen Tee-Cocktail auf dem "Markt der Ideen“ lässt sich gemeinsam die Vorweihnachtszeit genießen oder beim Eisstockschießen genau zielen – das und noch viel mehr macht das vom 24. November bis 31. Dezember zu dem etwas anderen, dem außergewöhnlichen Weihnachtsmarkt – für 90 Prozent der Veranstaltungen gilt: Eintritt frei. Das Motto in diesem Winter: "Tatort Zukunft“. Denn jetzt heißt es handeln, um die Welt in eine lebenswerte Zukunft zu führen.

Machine de Cirque: Wild, berührend und voller Humor. © Stéphane Bourgeois

Kunst trifft Kulinarik – mit Deutschlandpremiere

Vom 24. November bis 31. Dezember richtet die kanadische Compagnie im Grand Chapiteau ihr Programm mit Artistik, einer Prise Poesie und einer guten Portion Humor an. Die Artisten von Machine de Cirque nehmen das Publikum mit auf eine humorvolle Entdeckungsreise mit Zirkus, Comedy, Tanz und Poesie und haben gleich zwei verschiedene Programme im Gepäck: " “ läuft vom 24. November bis 11. Dezember; mit der Deutschlandpremiere von "La Galerie“ verzaubert die kanadische Compagnie vom 13. bis 31. Dezember die Gäste. Dazu wird das außergewöhnliche Vier-Gänge-Menü in Bio-Qualität serviert, das Holger Stromberg, Chief Culinary Officer von Organic Garden exklusiv für Tollwood kreiert hat. .

Deutschlandpremiere "La Galerie“: Atemberaubender Akrobatik und einer gute Portion Humor. © L.-W. Théberge

Kunsthandwerk und köstlicher Genuss

So ein Tag auf dem ist ein besonderes Erlebnis. Denn neben der Show der kanadischen Compagnie im Grand Chapiteau lädt das Festival zum Flanieren auf dem internationalen "Markt der Ideen“ im Bazar-Zelt und auf dem Außengelände ein – vom 24. November bis 23. Dezember. Auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für Freunde und Familie – oder für sich selbst – haben die vielen Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker sicher schöne Stücke dabei.

Flanieren auf dem Markt der Ideen. © Ingmar Wein

Oder man begibt sich auf eine kulinarische Weltreise – die Gastronomie auf dem bietet Köstlichkeiten aus Afrika, der Türkei oder Syrien, um nur ein paar zu nennen.

Sportliches Vergnügen

Neu ist in diesem Jahr ein ganz besonderes Winter-Work-out: . Auf fünf Eisstockbahnen aus Kunststoff – betrieben ohne Wasser und Strom lässt sich hier Geschick beweisen oder einfach nur im Freundes- und Kollegenkreis Spaß haben. Da heißt es: Genau zielen und ran an die "Daubn“. Für Ihr sportliches Wintererlebnis können Sie eine Bahn reservieren.

Mehr als 60 Bands in 30 Tagen – im Hexenkessel spielt die Musik. © Ingmar Wein

Musikalischer Hexenkessel

Von Disco-Pop über Latin-Music bis Classic Rock: Vom 24. November bis 31. Dezember gibt‘s auf dem Tollwood Winterfestival etwas auf die Ohren. Denn der wartet mit einem facettenreichen Programm auf – inklusive der großen , für die es jetzt schon Tickets unter zu kaufen gibt.

La Salamandre – Faszinierendes Feuertheater aus Frankreich. © Jean-Charles Sexe

Tollwood leuchtet

Im Winter wird Feuer zum künstlerischen Protagonisten auf dem neuen Feuershowplatz des . Feuerkünstler und –künstlerinnen aus aller Welt spielen mit dem heißen Element und erwärmen die Herzen des Publikums. Den Auftakt machen dabei La Salamandre mit ihrer Show "Péplum“.

Leuchtende Walk-Acts unterwegs auf dem Festivalgelände. © Bernd Wackerbauer

Mal gigantisch, mal schwebend

Außergewöhnliche Performances und Kunst hautnah – das gehört fest zum Tollwood Winterfestival. Es wird gezaubert, gemalt, gestaltet und musiziert. Darüber hinaus nutzen das Gelände als Bühne. Mal sind es gigantische Figuren, mal ein charmantes Duo, mal schwebende Gestalten – alles bei freiem Eintritt wie bei 90 Prozent aller Veranstaltungen auf dem Tollwood Winterfestival.

Kunst-Ort wird zur Bühne

Die Theresienwiese wird zum Freiluft-Museum: werden auf dem Tollwood Winterfestival ausgestellt – begehbar, kontemporär, außergewöhnlich.

Django 3000: Mit Livebands und DJs auf Tollwood ins Neue Jahr feiern! © Ingmar Wein

Hallo 2023!

Wer das Jahr 2022 feierlich ausklingen lassen will und das neue Jahr stilecht begrüßen möchte, kann sich jetzt schon auf freuen. Auch dieses Jahr gibt es zwei Optionen: die Silvestergala mit Show und Fünf-Gänge-Menü in Bio-Qualität und die Silvesterparty mit Live-Musik unter anderem von Django 3000 und Jamaram und DJs bis in die frühen Morgenstunden. Traditionell tanzen alle um 0 Uhr zum Mitternachtswalzer, der auf dem Tollwood-Gelände erklingt. Sichern Sie sich gleich ein Ticket für Ihren Silvesterabend auf dem Tollwood Festival in München.

Jetzt anpacken: Tu Du’s

Das Tollwood Winterfestival steht in diesem Winter unter dem Motto: " “. Denn jetzt heißt es handeln, um die Welt in eine lebenswerte Zukunft zu führen. Damit lenkt Tollwood 2022 den Fokus auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die sogenannten Sustainable Development Goals (SDG).

Alle weiteren Infos zum Tollwood Winterfestival finden Sie auf .