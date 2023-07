Die AZ hat die neue Rezeptur getestet: McDonald's baut seine Burger um

Neue Semmeln, mehr Soße und eine andere Art der Zubereitung. Der Fast-Food-Riese McDonald's passt erstmals in seiner Geschichte die Rezepte an. In München wird zum Teil schon umgestellt. Die AZ hat schon einen Burger-Vergleich angestellt.

München - Wer zu McDonald's geht weiß, was er hat. Cheeseburger, Hamburger, Big Mac und viele andere Klassiker stehen dort seit eh und je auf der Karte und haben immer gleich geschmeckt. Bis jetzt. Warum also etwas daran ändern?

Es ist immerhin schon über 50 Jahre her, dass Jim Delligatti, ein Franchise-Nehmer der Burgerkette aus Pennsylvania, den Big Mac erfand. "Wir wollten einfach das Beste besser machen", heißt es aus dem Unternehmen. Das sei die weltweit größte Rezepturänderung, die es je bei McDonald's gab. Dabei gehe es allein um den Geschmack, wie man betont.

Neue Rezeptur bei McDonald's: Das ist neu beim Big Mac

Stück für Stück wird in den Filialen nun die Produktion umgestellt. In Österreich gehören die alten Burger schon der Vergangenheit an. In Deutschland werden die Mitarbeiter seit Oktober 2022 in Sachen neue Burger geschult. Und gerade wird hierzulande Stück für Stück umgestellt. In der McDonald's-Filiale in Brunnthal kommen die neuen Burger schon aufs Tablett.

Die AZ durfte dort den Mitarbeitern in der Küche über die Schulter schauen und hat sich am Beispiel Big Mac zeigen lassen, was genau nun eigentlich neu ist. Los geht’s bei der Burger-Bun, also der Semmel. Die alte war matt und recht hell. Die Neue ist etwas dunkler, glänzt dank einer leichten Wasser-Zucker-Glasur und ist mit einem Butter-Aroma versetzt.

Die McDonald's-Burger im Vorher-Nachher-Vergleich: Rechts das Exemplar, wie es den Gästen künftig serviert wird. © Daniel von Loeper

Der neue Big Mac: Das Fleisch ist saftiger, der Salat ist knackiger

Beim Fleisch hat sich der Grillprozess verändert. Die Burger-Patties werden wie zuvor auch von beiden Seiten gleichzeitig gegrillt. Bisher war der Anpressdruck konstant, jetzt ändert er sich während des Garens. Dadurch erreicht McDonald's die gesetzlich vorgeschriebene Kerntemperatur, aber das Fleisch trocknet nicht mehr aus, bleibt also etwas saftiger. Ebenfalls neu: die Zwiebeln kommen nun schon während des Grillens auf die Patties und haben so etwas mehr Zeit, Geschmack ans Fleisch abzugeben.

Die Semmeln werden etwas länger getoastet und sind somit heißer. Weil sie beim alten Big Mac etwas kühler waren, musste der Salat extra angewärmt werden, damit der ganze Burger am Ende nicht zu kalt wird. Durch die wärmere Burger Bun kann der Salat nun gekühlt und knackiger drauf gepackt werden. Beim Käse achtet man jetzt auch besser auf die ideale Temperatur.

Michaela Redenz (li.) und Zorica Goranovic packen die neuen Burger für die hungrigen Gäste in die Tüte. © Daniel von Loeper

Die neue Big-Mac-Semmel kann im AZ-Test nicht überzeugen

Was beim Alten bleibt, sind die Salzgurken. Die liefert in Deutschland übrigens der Münchner Senfhersteller Develey, genauso wie die Soßen. Apropos Soße: davon kommt ab sofort eine größere Portion auf den Big Mac.

Darüber haben sich viele Gäste schon sehr gefreut, heißt es bei McDonald's. Da wir keine McDonald's-Experten sind, hat uns Restaurantleiter Carsten Herrmann sowohl die alte als auch die neue Variante zum Probieren gegeben.

McDonald's-Restaurantmanager Carsten Herrmann zeigt die Burger mit alter (li.) und neuer (re.) Rezeptur. © Daniel von Loeper

Die AZ-Reporterin ist von der neuen Burger-Semmel nicht ganz so begeistert. Ihr war der sanfte Hefe-Geruch der alten lieber. Schließlich fängt jeder Bissen mit der Nase an und die neue Semmel riecht nach Butter-Aroma und hat etwas Süßliches.

Aber tatsächlich kommt der Salat nun etwas knackiger daher. Und dass es von der unschlagbar guten Big-Mac-Soße jetzt ein bisserl mehr gibt, tröstet etwas über die süßlich duftende Semmel hinweg.

"Tell me why": McDonald's legt für Werbekampagne Backstreet-Boys-Hit neu auf

Mit einer großen Werbekampagne macht McDonald's in den nächsten Tagen auf seine neuen Burger aufmerksam. In den Filialen steht das kommende Wochenende im Zeichen des Big Mac inklusive zwei neuer Varianten des Doppel-Burgers.

Im aktuellen Werbespot fragen die Backstreet Boys: "Tell me why" und geben die Antwort gleich selbst: "I want it that way". Ob damit die alte oder die neue Version des Big Mac gemeint ist, können die McDonald's Kunden ja dann für sich entscheiden.