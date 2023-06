Entspanntes Café im Boazn-Viertel: Spezialitätenkaffee und veganer Kuchen im Kyso

In der Tegernseer Landstraße hat ein kleines, aber feines Tagescafé eröffnet. Die AZ hat im Kyso vorbeigeschaut.

Giesing - Giesing steht für die Sechzger, Boazn und zünftige Griechen. Angesagte Tagescafés gibt es dort noch nicht so viele. Aber jetzt ist mit Kyso ein neues dazugekommen.

Maksim Dubilej kommt aus Untergiesing und betrieb dort schon einmal ein kleines Café. Er hat auch in einem Food-Startup gearbeitet, das unter anderem Kimchi herstellt und Erfahrungen beim Spezialitäten-Kaffeeröster Man vs. Machine gesammelt. Mit so viel Kaffee-Erfahrung im Gepäck hat er in Obergiesing eine ehemalige Schuhreparaturwerkstatt umgebaut und in ein wirklich äußerst entspanntes Café namens Kyso umgewandelt.

Hinter dem Namen "Kyso" steckt reichlich Historie

Zusammen mit seinem Kompagnon Patrick Schmid hat er einen Ort geschaffen, an dem die Giesinger ungezwungen sitzen und ihren Kaffee genießen können. Die ehemalige Schuhwerkstatt wirkt ein bisschen wie ein Kulturraum. Auch der Name ist vielversprechend. "Kyso war einer der Bajuwaren, der Giesing gegründet hat", erzählt Dubilej.

Die Einrichtung haben er und Patrick Schmid selbst gebaut. Besonders stolz sind die beiden auf die hübsche weiß geflieste Theke. Die Basis stammt von einer 50 Jahre alten Küche aus dem Haus von Schmids Großeltern.

Im Café Kyso werden Spezialitätenkaffee und kleine Speisen serviert. © Daniel von Loeper

Der Cappuccino überzeugt – und die Kaffeebohnen gibt's auch zu kaufen

In ihrem Café servieren Dubilej und Schmid Spezialitätenkaffee vom Kaffeeröster Johannes Bayer. Die hell gerösteten Arabica-Bohnen bekommt man in verschiedenen Espresso-Varianten oder als Filterkaffee. Ein Espresso kostet 2,20 Euro, der Cappuccino 3,30 Euro und ein Filterkaffee 2,80 Euro. Die AZ hat den Cappuccino probiert und war angetan von seinem milden und doch tiefen Aroma. Die Kaffeebohnen kann man sich auch für daheim kaufen.

Für den kleinen Hunger gibt es gegrillte Sandwiches, zum Beispiel mit Tomate und Mozzarella (7,50 Euro). "Der Renner ist aber unser Sandwich mit Käse und Kimchi", erzählt Dubilej. Das Kimchi bezieht er von dem Food-Start-up Complete Organics, für das er einmal gearbeitet hat.

Im Kyso gibt's auch veganen Guglhupf

Natürlich gibt es auch Kuchen (Stück 3,80 Euro). Immer im Angebot: ein veganer Guglhupf mit Banane und Schoko und wechselnd weitere von einer kleinen Konditorei aus München. Ebenfalls auf der Theke: Florentiner, Croissants, Pain au Chocolat und Franzbrötchen.

Die Giesinger haben das Café schon ins Herz geschlossen. Es ist nicht überlaufen, aber immer wieder kommen Gäste und genehmigen sich eine Tasse Kaffee. Und wem die Sonne auf der Tegernseer Landstraße zu heiß wird, der bestellt sich seinen Kaffee einfach mit Eis. So kann der Sommer in Giesing weitergehen.

Tegernseer Landstraße 90, Mo-Fr: 8 bis 18 Uhr, Sa: 9 bis 18 Uhr