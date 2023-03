"Smash Burger" von Türkitch: Der neue Renner am Rotkreuzplatz

Das Türkitch war bisher vor allem bekannt für Falafel und Köfte. Jetzt erweitert die Münchner Imbisskette ihr Angebot: Hunderte standen am Wochenende Schlange für "Smash Burger", die es bei der Eröffnung des Ladens am Rotkreuzplatz für einen Euro – und einen guten Zweck – gab.

Großer Andrang bei der Eröffnung des Türkitch "Smash Burger" am Rotkreuzplatz

München - "Einzigartige Röstaromen und eine knusprige Kruste" sind das Geheimnis der "Smash Burger", wie sie Türkitch im neuen Laden am Rotkreuzplatz serviert: Das verrät Hayri Onbasi der AZ am Telefon nach der großen Eröffnungsfeier am Samstag. Da standen die Leute fast einmal um das Haus herum Schlange, wie ein Video auf Instagram zeigt.

Neu am Rotkreuzplatz: "Smash Burger" von Türkitch

Eigentlich hätte der Laden schon im Juni 2022 eröffnen sollen, doch Lieferschwierigkeiten haben für Verzögerung gesorgt. Zur feierlichen Eröffnung gab es dann am vergangenen Samstag Burger für einen Euro und die gesamten Erlöse wurden an eine Hilfsorganisation gespendet, die die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien unterstützt.

Was sind eigentlich "Smash Burger"?

"Wir sind sehr glücklich", sagt Onbasi zum gelungenen Auftakt. Und weil der Name dieser Burger noch der Klärung bedarf, fragt die AZ nach. "Smash Burger" zeichnen sich dadurch aus, dass das Fleisch auf die Grillplatte gedrückt, also "gesmasht" wird, erklärt Onbasi. "So hat es im Burger nochmal einen schönen 'Knack' drin". Das Brot für die Burger-Patties stamme außerdem von einem Münchner Biobäcker – "wir sind sehr glücklich über diese Kooperation".

Es gibt die "Smash Burger" bei Türkitch am Rotkreuzplatz in drei verschiedenen Varianten: den "House Burger", einen Cheeseburger und einen Falafel Burger. Der Laden am Rotkreuzplatz (Ecke Wendl-Dietrich-Straße) ist ab Montag, 6.3., täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet.