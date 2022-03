Der Marienplatzhirsch: So schaut's im neuen Wirtshaus "Zum Stiftl" aus

Wirt Lorenz Stiftl greift jetzt mit Augustiner an - in bester Lage. So is(s)t sein neues Wirtshaus: trendig-münchnerisch.

München - Petrus hatte er zum Start schon mal auf seiner Seite - und damit auch gleich viele Gäste.

Am Donnerstagmittag eröffnete Groß-Gastronom und Wiesn-Wirt Lorenz Stiftl (Hackerhaus) sein neues Wirtshaus - in absoluter Bestlage am Marienplatz mit gleich drei Sonnen-Terrassen. Dort, wo bis Ende vergangenen Jahres das Lokal Piazza Maria am Dom war, greift nun der umtriebige Wirt an - gemeinsam mit Augustiner.

Augustiner-Bräu jetzt auch am Marienplatz vertreten

Was insofern spannend ist, weil Stiftl bis dato eher mit Hacker-Pschorr den Gästedurst löschte. Und für Augustiner lohnt sich der Deal auch, da die Brauerei bisher wenig am Marienplatz vertreten war (Nachbar Donisl etwa schenkt Hacker aus; bei der Nachfolgesuche bekam Peter Reichert den Zuschlag der Brauerei und überraschenderweise nicht Stiftl, aber das sei nur gaaanz nebenbei erwähnt).

Jetzt also: Zum Stiftl (täglich geöffnet von 11-24 Uhr) - so heißt das Wirtshaus vom neuen Marienplatzhirsch, genauso wie sein Zelt auf der Wiesn.

Ein großer Leuchter erhellt den Gastraum. © Bernd Wackerbauer

Probleme wegen des doppelten Namens gibt es seitens des Oktoberfestes nicht, das hat Stiftl vorher extra gecheckt. Über den Gästeandrang zum Auftakt freute sich der Wirt freilich sehr - zumal es in der Nachbarschaft nicht ganz so voll war. "Vor allem viele junge Münchner waren da", so Stiftl zur AZ. "Die waren besonders begeistert, dass es frisches Augustiner vom Fass (Halbe für 3,90 Euro, Anm. d. Red.) gibt."

Genau diese Zielgruppe möchte er auch ansprechen: "Zum Stiftl ist trendig-münchnerisch-jung, hier sollen sich alle wohlfühlen."

Stiftl über Eröffnung: "Es hätte nicht besser laufen können"

Es gibt in lässig-zünftiger Deko bayerische Schmankerl wie die Augustiner Bierbratwürstl (5 stück/15 Euro), aber auch originelle vegetarische Speisen (Obazda brulée für 16 Euro; vegetarische Brotzeit mit Brezn-Falafel und Auberginenschmier für 14 Euro).

Stiftls Fazit nach Tag eins: "Besser hätte es nicht laufen können, das schätze ich sehr. Ich freue mich, hier zu sein."