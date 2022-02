Paulaner Spezi in der "Zero"-Variante: Kult-Status "ohne Reue"?

Paulaner Spezi ist Münchner Kult. Nun gibt es das Getränk auch in einer kalorienarmen Version. Ob's bei den Münchnern ankommen wird?

München - Neben der Augustiner-Halben und der Leberkässemmel (mit Senf!) gehört auch der Paulaner Spezi zum kulinarischen Standard-Repertoire der Münchner. Morgens, mittags, abends oder auch nachts – ein Schluck Spezi geht eigentlich immer.

Bei der folgenden Nachricht könnte sich der ein oder andere Fan aber an seinem Spezi verschlucken. Denn das Kult-Getränk von Paulaner gibt's ab sofort auch in einer zuckerfreien Version.

Paulaner: "100 Prozent Paulaner Spezi Feeling mit 0 Prozent Reue"

In einigen Supermärkten stehen seit Kurzem die Flaschen und Dosen von "Spezi zero" neben der herkömmlichen, ordentlich gezuckerten Variante. Die Münchner Brauerei verspricht "100 Prozent Paulaner Spezi Feeling mit 0 Prozent Reue". Die nackten Zahlen: Statt 37 Kilokalorien pro 100 Milliliter hat die Zero-Variante nur eine.

Paulaner Spezi zero: Viele AZ-Leser wollen es probieren

Ob die Münchner das (geschmacklich) überzeugen wird? Sind Spezi-Trinker Menschen, die Kalorien zählen?

Die AZ hatte im Dezember schon einmal über die Zuckerfrei-Pläne von Paulaner berichtet – und die Münchner gefragt, was sie davon halten. Von 549 Teilnehmern gaben damals immerhin 70 Prozent (384 Stimmen) an, dass sie das Getränk ohne Zucker zumindest ausprobieren würden. Lediglich 22 Prozent (121 Stimmen) wollen es auf gar keinen Fall trinken und sagen: "Nein, das ist Verrat am Original." Für immerhin acht Prozent, also 44 Leser, kommt Spezi ohnehin nicht in Frage – ob mit oder ohne Zucker.

Ob am Ende die Gaumenfreude oder die Bikinifigur für Absatz sorgt, bleibt abzuwarten. In einer Sache dürften sich aber nach wie vor alle einig sein: In Bayern ist's DER Spezi. Und da steht nun eben noch ein bunter in den Supermärkten. Arg ungewohnt, ohne Zucker.