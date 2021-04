Demos am Wochenende in München: Polizei ist wachsam

Auch wenn die große Demo auf der Theresienwiese abgesagt wurde: Am Wochenede sind in München einige Demos angemeldet - die Polizei hat vor allem die "Querdenker" im Blick.

München - Am Wochenende stehen in München einige Demonstrationen und Veranstaltungen an. Die Polizei ist im Einsatz und wird vor allem die "Querdenker"-Szene im Auge behalten.

Denn obwohl die große Corona-Demo auf der Theresienwiese abgesagt wurde, trauen die Beamten dem Frieden nicht. Es wird davon ausgegangen, dass sich dennoch zahlreiche "Querdenken"-Sympathisanten in München aufhalten - auch, weil in den sozialen Netzwerken weiter zum Aufbruch nach München mobilisert wird.

Der Leiter der Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums München, LPD Michael Dibowski, sagt: "Am Samstag werden wir an allen relevanten Örtlichkeiten mit ca. 800 Einsatzkräften präsent sein. Gleichzeitig werden wir die Einhaltung erteilter Auflagen, wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, die notwendigen Abstandsregelungen und die Begrenzung der Teilnehmerzahlen, konsequent überwachen."

Diese Demos sind in München geplant

Am Samstag (1. Mai) sind vor allem Gewerkschafts-Demos angemeldet. So wird am Mittag der DGB auf dem Königsplatz eine Veranstaltung abhalten, um 9 Uhr stellen sich die Teilnehmer bereits in der Schwanthalerstraße auf. Um 13 Uhr startet außerdem vom Rindermarkt ein Demozug Richtung Zenettiplatz.

Um 14 Uhr ist dann ein Autocorso von der Theresienwiese zur Theresienwiese durch die Stadt angemeldet, dieser hat die Corona-Maßnahmen zum Thema.

Samstag: Querdenker mobilisieren nach München

Am Samstag kann es zudem zu kleineren Versammlungen kommen, etwa vor dem Münchner Amtsgericht. Dorthin haben die "Querdenker" aufgerufen, um dort Kerzen niederzulegen. Auch am Stachus solle "spontan" demonstriert werden. Für alle Fragen hat die Polizei am Wochenende ein Bürgertelefon geschaltet: 089 2910 19 10.