Am 1. Mai: "Querdenker" verlegen Großdemo von München nach Weimar

Die "Querdenken"-Szene wollte am 1. Mai eigentlich auf der Theresienwiese demonstrieren – das hat die Stadt nun verboten.

München - Die Stadt hat den "Querdenkern" untersagt, am 1. Mai auf der Theresienwiese eine große Demonstration abzuhalten. Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) hat die Demonstration aus Infektionsschutzgründen behördlich untersagt. Angemeldet waren erst 30.000 und später 6.000 Teilnehmende.

"Querdenker" verlegen Demo nach Weimar

Die "Querdenker" um den Ulmer Rechtsanwalt Markus Haintz haben bereits angekündigt, gegen das Verbot gerichtlich vorzugehen. Ob das Erfolg haben wird, ist aber unklar.

Nach der Absage haben die Initiatoren die Demo am 1. Mai kurzerhand nach Weimar verlegt. In den einschlägigen Telegram-Gruppen wird heftig gegen das Verbot agitiert. Man solle trotzdem in Massen nach München kommen, so die Aufrufe. "Es wird Zeit, dass auch München endlich aufwacht", heißt es etwa.

München verbietet "Querdenken"-Corona-Demo am 1. Mai

Kreisverwaltungsreferent Dr. Thomas Böhle (SPD): "Wir müssen das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und den Gesundheitsschutz sorgsam gegeneinander abwägen. Wer bereit ist, sich an die zwingend nötigen Infektionsschutzauflagen zu halten, kann natürlich für seine Überzeugungen auf die Straße gehen. Wer den Gesundheitsschutz verhöhnt, verschlimmert die Pandemie. Das ist nicht zu verantworten und das lassen wir auch nicht zu. Wir verfolgen hier von Anfang an eine klare Linie, das hat sich jetzt bewährt."

Bei früheren Demonstrationen in München und anderen Städten war es "wiederholt zu bewussten Verstößen gegen die Infektionsschutzauflagen gekommen", so das KVR. "Dabei wurde offenkundig, dass weder die Anmeldenden noch die Teilnehmenden willens oder in der Lage sind, für einen geordneten Ablauf zu sorgen."