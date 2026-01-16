Die kleine Partei Volt lädt vor der Kommunalwahl zum demokratischen Austausch auf den Marienplatz ein.

Dass die AfD fehlt bei einer Demo für Demokratie in München, mag nicht weiter verwunderlich sein. Erstaunlich ist aber, dass bei der Demonstration am Samstag, 17. Januar um 14.30 Uhr auf dem Marienplatz alle weiteren größeren Parteien vertreten sind, mit Ausnahme der Linken.

Demo für Demokratie am Samstag auf dem Marienplatz

Organisiert wird die Demo von Volt München. Die Partei hat die Demo am Samstag für rund 150 Teilnehmer angemeldet, und das bewusst. Ziel sei "keine Massendemonstration, sondern vielmehr ein demokratischer Marktplatz für alle Münchner*innen", so Volt-Sprecher Simon Hastreiter.

Sie hätten alle Parteien eingeladen, nur von der Linken sei keine Rückmeldung gekommen. So sprechen am Samstag (für jeweils höchstens fünf Minuten) viele OB-Kandidaten: Dominik Krause von den Grünen, Clemens Baumgärtner von der CSU, Felix Sproll von Volt, Michael Piazolo von den Freien Wählern, Jörg Hoffmann von der FDP.

Infostände für Austausch

Nicht OB-Kandidaten, aber Parteivertreter von SPD (Bilge Dükkanci), ÖDP (Doris Quinten) und Rosa Liste (Bernd Müller) sind auch dabei, außerdem verschiedene Organisationen wie die Omas gegen Rechts, der Stadtbund Frauenverbände und Pulse of Europe.

Die Parteien und Organisationen stellen Infostände auf, so soll man die verschiedenen Kandidierenden näher kennenlernen können. Es gehe außerdem darum, zu zeigen, dass die Parteien und Organisationen trotz ihrer Unterschiede zusammenarbeiten können.

Demo für Demokratie, Samstag, 17.1.2026, 14.30 bis 17.30 Uhr, Marienplatz