Panne beim Radfahren? Diese Karte hilft Münchnern

In München gibt es für Radler viele Angebote, um das eigene Fahrrad, teilweise sogar kostenlos, zu reparieren. Viele findet man aber nicht oder nur schwer. Eine Internetseite mit Karte gibt einen Überblick, wo man gratis Fahrradpumpen, Schlauchautomaten und mehr findet.

Johannes Boos an einer Radlreparaturstation am Mariahilfplatz. Natürlich findet man auch diese in der Karte, die er recherchiert hat.

München - Viele gute Ideen entstehen dadurch, dass man ein Problem erkennt. Und man sich fragt, warum es niemanden gibt, der es lösen möchte - und zur Erkenntnis gelangt, dass man selbst derjenige ist, der es angehen muss.

So war es bei Johannes Boos. Auf seinem Arbeitsweg zwischen Giesing und Sendling hatte der 44-Jährige einen Radlplatten. Und stellte im Nachhinein fest, dass er sein Rad an drei Orten vorbeigeschoben hatte, an denen er das Leck im Reifen kostenlos hätte flicken können.

Rad reparieren in München: Eine Karte mit allen Radservicestationen ist neu

Denn Stationen für Radlpannen gibt es in der Stadt zuhauf. Nur kennt die kaum einer. Eine Karte, auf der alle Möglichkeiten verzeichnet sind, gab es lange nicht. Bis eben Johannes Boos seine Panne hatte und sich dachte: Das muss sich ändern.

Etwa drei Jahre ist das her. "Ich habe dann alles im Internet zusammenrecherchiert und bin die einzelnen Stationen auch alle abgeradelt", sagt Boos der AZ. Mehr als 70 Stationen im Stadtgebiet hat er zusammengetragen. "Es waren sicherlich mehrere Tage Arbeit."

Münchner Radler nehmen das Angebot an: Die Resonanz ist enorm

Dass er alles aufgespürt hat, kann Boos natürlich nicht garantieren. "Aber im Großen und Ganzen ist das Netzwerk ganz gut abgebildet", sagt Boos, das sei auch die Rückmeldung aus der Radler-Community. 85.000 Mal ist bereits auf die Seite zugegriffen worden, berichtet Boos.

Und nun ist die Karte sogar noch umfangreicher geworden. Denn seit Kurzem sind auf der Radlpannenhilfe-Karte auch Stationen verzeichnet, die sich im Landkreis befinden. Mehr als 30 hat Boos davon neulich in der Karte ergänzt.

Diese ist inzwischen ziemlich bunt. Unterschiedliche Farben zeigen, welchen Service Nutzer an einem bestimmten Punkt in Anspruch nehmen können. Steht dort einfach ein Schlauchautomat vor einem Radgeschäft? Oder vielleicht sogar ein Ersatzteilautomat? Oder kann man dort kostenlos eine Luftpumpe nutzen? All das findet man kompakt zum Reinzoomen.

Sicher eine gute Nachricht für alle, denen beim Radeln manchmal die Luft ausgeht.