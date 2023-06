Kreative Pfingstferien beim Kinder-Kultur-Sommer

Radioworkshops, Graffiti, Tanzen – eine Woche lang können sich Kids in vielem ausprobieren.

München - Langeweile in den Ferien daheim? Nicht in München. Die ganze zweite Pfingstferienwoche nämlich können Münchner Kinder sich in der Stadt kreativ austoben – beim Kinder-Kultur-Sommer (KiKS), der heute beginnt und erst am Sonntag endet.

Mitmachaktionen in 50 Einrichtungen

An den ersten vier Tagen (bis Donnerstag, 8. Juni) bieten 50 Kinder- und Jugendeinrichtungen in allen Vierteln Mitmachaktionen. Wie der Kindertreff Nordhaide in Milbertshofen, wo Montag und Dienstag (13-16 Uhr) Sechs- bis Zwölfjährige beim Graffiti-Workshop das Sprayen ausprobieren können. Im Natur- und Kulturtreff Rumfordschlössl im Englischen Garten kann mit allem experimentiert werden, was Solarstrom erzeugt (Di und Mi, 10-13 Uhr, 6-12 Jahre).

Auftakt beim Kinder-Kultur-Sommer

Am Freitag startet dann das dreitägige KiKS-Festival mit viel Bühnenprogramm auf der Alten Messe (draußen auf dem Platz und drinnen in der Alten Kongresshalle) – mit Filmen, Tanz- und Musikperformances. Auf zehn Themen-Inseln gibt's Workshops, in denen viel ausprobiert werden kann, von 3D-Druck über Fotografie bis zur Gärtnerei.

Der Eintritt ist in der Regel frei, das ganze Programm: www.kiks-festival.online