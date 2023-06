Strom und Gas: In München fallen die Preise

Energie wird in München wieder günstiger. Verbraucherschützer empfehlen deshalb, Anbieter zu vergleichen oder gleich zu wechseln.

Gute Nachrichten für den Geldbeutel: In vielen Fällen sinken in München die Preise für Energie.

Für Neukunden fallen die Preise seit Dezember 2022 kontinuierlich. Aktuelle Angebote lägen unter 30 Cent je Kilowattstunde, so Strommarktexperte Mirko Schlossarczyk. Für Bestandskunden und in der Grundversorgung liege der Preis bei über 40 Cent.

Laut Vergleichsportal Check24 liegen in der Grundversorgung trotz Senkungen noch 76 Prozent der Stromtarife über der Strompreisbremse. Bei einem Jahresverbrauch von 5.000 Kilowattstunden bezahlten Neukunden bei alternativen Versorgern derzeit im Schnitt 31,4 Cent je Kilowattstunde. In der Grundversorgung seien es dagegen 43,2 Cent. Zum Vergleich: Laut dem Energiewirtschaftsverband BDEW lag der durchschnittliche Strompreis in Deutschland im Juni 2021 bei knapp 32 Cent.

München: Auch beim Gas sinken laut Verivox die Preise

Für die kommenden Monate rechnet Schlossarczyk für Neukunden weiterhin mit Preisen von 28 bis 30 Cent. Bei Bestandskundenverträgen und in der Grundversorgung geht er dagegen von spürbaren Preisabschlägen und damit einer Annäherung der Preisniveaus aus.

Auch bei Gas sinken laut Verivox die Preise. In der Grundversorgung hat das Portal für Juni, Juli und August bislang 75 Preissenkungen um durchschnittlich 17 Prozent registriert. Neun Versorger haben Erhöhungen um neun Prozent angekündigt. Im Durchschnitt zahlten Verbraucher dort 13,3 Cent je Kilowattstunde Erdgas.

Im Gegensatz dazu seien in der Alternativversorgung bereits 80 Prozent der Tarife günstiger als die Preisbremse. Check24 gibt den Schnitt mit 9,4 Cent an. Laut BDEW lag der durchschnittliche Gaspreis in Deutschland im Juni 2021 bei gut sechs Cent je Kilowattstunde.

"Wir empfehlen den Anbieterwechsel", sagt Christina Wallraf, Energieexpertin der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Die Preise für Neukunden seien "schon wieder ganz annehmbar".

Günstigere Verbraucherpreise in München: Das sind die Gründe

Für Wechsler ist wichtig: Die Restlaufzeit und Kündigungsfrist heraussuchen, um den richtigen Zeitpunkt für einen Anbieterwechsel zu finden. "Ist man aktuell in der Grundversorgung, lässt sich der Vertrag jederzeit, unter Berücksichtigung der gesetzlichen zweiwöchigen Frist, kündigen." Hauptgrund für die günstigeren Verbraucherpreise sind laut Strommarktexperten Schlossarczyk deutlich gesunkene Großhandelspreise und der witterungsbedingt gestiegene Anteil von kostengünstiger Stromeinspeisung aus Windenergie und Solaranlagen in den vergangenen Monaten.

Könnten die Energiepreise im Winter wieder durch die Decke gehen? Schlossarczyk hält das für unwahrscheinlich. "Allein aufgrund der Preisdeckelung im Endkundenpreissegment ist die Belastungsgrenze der Haushaltskunden bis April 2024 begrenzt", sagt er.

Strom und Gas: Die fünf günstigsten Anbieter in München

Preise für Grundversorgung Strom der Stadtwerke bei Single-Haushalt in München: 757,94 Euro pro Jahr (1.500 kWh).

Top Fünf Stromanbieter

• NEW: 478,58 Euro

• elektrizität Berlin: 492,19 Euro

• eprimo: 495,07 Euro

• EON: 495,50 Euro

• goldgas: 497,84 Euro

Preise für Grundversorgung Gas der Stadtwerke für einen Single-Haushalt in München: 790,21 Euro pro Jahr (5.000 kWh).

Top Fünf Gasanbieter

• NEW: 487,18 Euro

• team energie: 498,08 Euro

• yippie: 511,06 Euro

• KlickEnergie: 516,52 Euro

• Fuxx: 518,95 Euro