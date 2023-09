Oktoberfest in München: Die Brunnen mit Trinkwasser sind da!

Trinkwasserbrunnen auf der Wiesn in München: Wie das Angebot funktioniert, wo es steht. Und: Was der Oberbürgermeister Dieter Reiter dazu sagt.

München - Kostenloses auf der Festwiese? So etwas gibt es dieses Jahr tatsächlich. OB Dieter Reiter hat nun die neuen Wasserstellen vorgestellt, die bereits installiert wurden

Eigentlich gibt es nur einen kleinen Haken, eine Plastikflasche muss man selbst dabei haben. Doch ist dieses Problem gelöst, kann es losgehen. Die Trinkwasserbrunnen auf der Wiesn sind nun installiert worden. Sehr zur Freude von OB Dieter Reiter (SPD) und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU), die das Angebot gleich gemeinsam ausprobiert haben.

Trinkwasser-Zapfstellen auf der Wiesn: "Das ist gerade an heißen Tagen wichtig"

Die vier Zapfstellen sind von den Stadtwerken auf einen Stadtratsbeschluss hin gebaut worden und befinden sich an den WC-Anlagen an der östlichen Anlieferstraße, der Parallelstraße zwischen Wirte- und Schaustellerstraße.

"Ich freue mich, dass wir jetzt auf der Wiesn kostenloses Trinkwasser anbieten können", sagt Dieter Reiter. "Das ist gerade an heißen Tagen wichtig und ich hoffe, dass sich der Service bewährt und wir das Projekt in den nächsten Jahren fortsetzen können." Bereits vor Wochen habe er die Gastronomen der Stadt gebeten, "die teilweise überteuerten Wasserpreise zu überdenken". Insofern sei es ihm ein Anliegen, "auf unserem Volksfest mit gutem Beispiel voranzugehen".

Oktoberfest in München: Kostenloses Trinkwasser entspricht "dem Charakter eines Volksfests"

Wiesn-Chef Baumgärtner sagt: "Schön, dass es jetzt auch auf der Wiesn unser über die Stadtgrenzen hinaus berühmtes Münchner Wasser gibt." Das sei nicht nur praktisch für Familien, die mit Kindern das Fest besuchten. Sondern auch "ein klassisches Zeichen von Gastfreundschaft". Baumgärtner schwärmt auch vom Aussehen des "formschönen Brunnens".

CSU-Rathaus-Chef Manuel Pretzl, dessen Fraktion dem Beschluss für die Brunnen mit initiiert hat, sagte am Sonntag der AZ: "Es ist toll, dass das Wirtschaftsreferat die Brunnen so schnell organisiert hat." Kostenloses Wasser entspreche "dem Charakter eines Volksfests", schließlich dürfe auf der Wiesn niemand durstig bleiben.

Los geht es mit der Wiesn schon am kommenden Samstag mit dem traditionellen Anstich mit OB und Ministerpräsident in der Schottenhamel-Festhalle. Am Sonntag steht dann wieder der Trachtenumzug an. Heuer wird die Wiesn wegen des Tags der Deutschen Einheit besonders lange. Der 3. Oktober ist ein Dienstag. Auch dann sind die Festzelte noch einmal geöffnet.