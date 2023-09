Serie Sportvereine in München bekommen bald mehr Geld

Grün-Rot will die Sportvereine in München besser unterstützen – wenn sie bestimmte Maßnahmen in Sachen Nachhaltigkeit ergreifen.

03. September 2023 - 17:34 Uhr | Felix Müller

Beppo Brem (Grüne) will Sportvereine in München künftig stärker unterstützen. © AZ-Archiv