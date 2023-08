Photovoltaik auf dem Parkplatz: Studenten schaffen mehr Anreiz für E-Autos

Auf Park & Ride-Parkplätzen stehen Autos oft in der Sonne, das könnte man besser nutzen, findet ein Studenten-Team von der Hochschule München. Sie haben sich einen Parkplatz mit Photovoltaik-Anlage ausgedacht, auf dem E-Autos mit Sonnenenergie aufgeladen.

Hinweisschild fuer eine Ladesaeule fuer E-Autos in München

München – Hundert Autos parken auf dem Pendler-Parkplatz der Park & Ride GmbH in Daglfing in der prallen Sonne. Keines davon hängt an einer Ladesäule für Elektroautos – weil es dort keine gibt.

Ungenutzte Sonnenenergie und keine Lademöglichkeiten für E-Autos – das geht besser, dachte sich Regina Kirchlechner aus Ebersberg vor etwa einem Jahr.

An jedem zweiten Stellplatz soll eine Steckdose für E-Autos stehen

Deshalb hat die 27-Jährige, die Bauingenieurwesens an der Hochschule München studiert, zusammen mit drei Kommilitonen ein Konzept entwickelt, wie Autos die Sonnenenergie von dieser Fläche direkt nutzen können. Die Idee: ein komplett mit Photovoltaik überdachter Parkplatz und Ladestationen an jedem zweiten Stellplatz. "Der Strom kommt dann direkt vom Dach", erklärt Kirchlechner. So soll ein Anreiz für den Umstieg auf E-Autos geschaffen werden.

Ein weiterer Vorteil: Die Autos stehen durch die Photovoltaik-Anlage im Schatten

Ein Parkplatz dieser Art bringe noch mehr Vorteile: "Durch den Schatten heizen sich die Autos bei schönem Wetter nicht so auf", sagt Kirchlechner. Auch der Regen könne so gesammelt werden und würde nicht durch den Reifenabrieb und Schadstoffe kontaminiert werden.

Peter Essendorfer, Yasmin Müller und Petra Stallmacher – die drei Kommilitonen – kümmerten sich im Rahmen des Lehrprojekts "ZukunftGestalten" unter anderem um die Kalkulation der Kosten, um die Frage, wo sie den Strompreis ansetzen müssten und um die Marketing-Strategie.

So könnte der Parkplatz in Daglfing aussehen: überdacht und mit Solarpaneels. Die Energie sollen E-Autos direkt nutzen können. © Kirchlechner

Studenten erhalten Unterstützung von der Stadt München

Ganz auf sich allein gestellt waren die Studenten bei der Ausarbeitung des Projekts aber nicht: Die Gruppe erhielt Hilfe von einem externen Praxispartner – der Landeshauptstadt München. Mitarbeiter des Mobilitätsreferats und der städtischen P+R GmbH standen im Austausch mit den Studenten.

Nun soll das Konzept der Stadt zur Prüfung vorgelegt werden. Auf AZ-Anfrage teilte das Mobilitätsreferat bereits mit: Die Stadt begrüße den Ansatz, die Flächen ergänzend zu ihrem eigentlichen Zweck nachhaltig zu nutzen. "Die Idee der Solardächer ist eine Idee von vielen, bei der aktuell aber auch noch zahlreiche betriebliche, wirtschaftliche und rechtliche Fragen ungeklärt sind."