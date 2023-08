Gewofag: Sharing-Lastenräderfür die Apostelblöcke in München

Mit einer App können alle Münchner das neue Angebot der Wohnungsbaugesellschaft Gewofag nutzen. In den Apostelblöcken entstanden zwei Stationen mit vier Sharing-Lastenrädern.

Anna Hanusch, Vorsitzende des Bezirksausschusses Neuhausen-Nymphenburg (l.), zusammen mit Gewofag-Geschäftsführerin Doris Zoller und Gregor Robak von der Firma Sigo an der neuen Leihstation in der Renatastraße.

München - Auf Bitte des Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg hat die Wohnungsbaugesellschaft Gewofag an der Verbesserung der Mobilität in der Siedlung "Apostelblöcke" gearbeitet.

Ein erster Schritt ist getan: Im Rahmen ihrer E-Lastenrad-Initiative sind in den Apostelblöcken zwei Stationen mit vier Sharing-Lastenrädern entstanden. Die Verleihstationen befinden sich an der Nibelungenstraße 21 und Renatastraße 41. Die Gewofag stellt insgesamt fünf Stationen in vier Bestandsquartieren in Schwabing und Neuhausen zur Verfügung.

München: Gewofag stellt Sharing-Lastenräder zur Verfügung

Die Leihkosten sind bezahlbar: Die erste halbe Stunde kostet 1,50 Euro, jede weitere halbe Stunde einen Euro. Die Tagesmiete beträgt 19,50 Euro.

Die Leihe der Lastenräder ist für alle Münchner über eine App möglich. Die Stationen werden durch die Wohnungsbaugesellschaft finanziert und durch das Unternehmen Sigo betrieben.

Kinder können sich in dem Lastenfahrrad anschnallen

Die modernen Lastenpedelecs eigenen sich für mittlere Distanzen, zum Beispiel für einen größeren Einkauf. Eltern können außerdem ihre Kinder damit herumkutschieren. Die Lastenräder haben eine kleine Sitzbank samt Gurt.

Die Gewofag will in den Bestandsquartieren die Fahrradfreundlichkeit durch weitere Angebote sukzessive erhöhen.