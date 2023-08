Angebot im Münchner Osten: Senioren können gratis mit der Rikscha fahren

Im Münchner Osten können Senioren ein Angebot der Malteser in Anspruch nehmen, das sie mobil macht und auch eine Möglichkeit bietet, endlich mal wieder zu ratschen.

Berg am Laim - Wenn das Wetter schön ist, zieht es die meisten nach draußen. Aber was tun, wenn man gerne mobiler wäre, aber einfach nicht mehr so kann?

Senioren in Berg am Laim können kostenlos Rikscha nach Hause bestellen

Für ältere Münchnerinnen und Münchner, die in Berg am Laim oder in der direkten Nähe von dort wohnen, gibt es nun ein tolles Angebot der Malteser. Die haben eine elektrisch betriebene Rikscha, die sich Senioren zu sich nach Hause bestellen können.

Der Rikscha-Fahrer bringt einen dann dorthin, wo man gerne möchte. Darf es ein Café-Besuch sein? Oder eine entspannte Runde im Park? Oder vielleicht doch noch im Biergarten einkehren? Wenn Sie zwischendrin mal bei einem Bankerl Rast machen wollen, ist das ebenfalls kein Problem!

Ehrenamtliche Fahrer kutschieren Rentner kostenlos im Münchner Osten

Die ehrenamtlichen Fahrer bringen Zeit mit und haben auch Lust auf einen Ratsch. So wird schon die Fahrt zu einem besonderen Erlebnis.

Das Beste an dem Angebot: ältere Münchnerinnen und Münchner müssen für den Service nichts bezahlen, denn die Rikscha wird finanziert durch das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend.

Platz bietet die Rikscha übrigens nicht nur für einen, sondern zwei Fahrgäste. Also wieso nicht Mann, Frau oder einen Nachbarn gleich noch mit einpacken?

Interessierte können unverbindlich bei Barbara Müller anfragen: % 089/43608-535 oder an Malteser.Rikscha.Muenchen@malteser.org