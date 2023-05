Mieter, der Ukrainer beherbergt hat, darf in seiner Wohnung bleiben

Ein Neuhauser hatte eine Familie kurzzeitig aufgenommen. Dafür bekam er eine Kündigung. Doch das ist nicht rechtens. Was Mieter beachten müssen, wenn sie ihre Wohnung untervermieten.

München - Er wollte helfen und musste deswegen um sein Zuhause bangen: Der Neuhauser Stefan B. hat zwei Frauen aus der Ukraine Obdach gewährt. Sein Vermieter wollte ihn deshalb aus der Wohnung klagen. Doch Stefan B. hat sich gewehrt – mit Erfolg.

Stefan B. wohnt seit 2005 in einer Drei-Zimmer-Wohnung in Neuhausen. Laut Mieterverein, der B. bei seinem Rechtsstreit unterstützt hat, hat B. diese Wohnung immer wieder untervermietet und dafür auch eine Erlaubnis bei seinem Vermieter eingeholt.

Mutter und Tochter sollten zunächst nur kurz bleiben

Ende März des vergangenen Jahres nahm B. eine Mutter und ihre erwachsene Tochter aus der Ukraine auf. Zunächst als Besucher, da die beiden nur vier Wochen bleiben wollten, um dann nach Dortmund weiterzuziehen. Doch weil die Mutter erkrankte, verzögerte sich das.

Der Mieter B. bat deshalb schriftlich um die Zustimmung seines Vermieters, untervermieten zu dürfen. Doch statt wie die Male zuvor kam keine Erlaubnis zurück, sondern eine fristlose Kündigung. Die Begründung: B. habe mehrmals unerlaubt untervermietet. Der Vermieter strengte auch eine Räumungsklage an.

Der Mieter musste vor Gericht um seine Wohnung kämpfen

Zu diesem Zeitpunkt wohnten die beiden Frauen schon gar nicht mehr in der Wohnung. Sie waren im August 2022 lediglich für ein paar Tage wieder in der Wohnung untergekommen, weil es Probleme mit Behörden gegeben hatte. Danach kamen sie zunächst in einer Münchner Geflüchteten-Unterkunft unter und zogen schließlich wieder komplett in die Ukraine zurück.

Mieterverein: Das müssen Sie beachten, wenn Sie untervermieten

Für Stefan B. ging die Sache vor Gericht weiter. Doch sie endete gut für ihn. Denn das Gericht hielt die Kündigung für unbegründet. "Bei mir macht sich erst langsam die Erleichterung breit", so Stefan B.

Der Mieterverein unterstützt derzeit noch andere Mieter, die Ukrainer bei sich aufgenommen haben. Der Verein weist auf die Rechte hin, die Mieter haben, wenn sie untervermieten.