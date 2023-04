20 Münchner Polizei-Radl jetzt sogar mit Blaulicht unterwegs

Die Cops auf zwei Rädern bekommen auch spezielle Regenkleidung für den Einsatz – und können zum Beispiel am Stau vorbeiradeln, um Verbrecher zu fassen. Innenminister Joachim Herrmann ist ganz begeistert von der neuen Ausstattung – obwohl die Radlklingel noch nicht funktioniert.

München - Innenminister Joachim Herrmann (CSU) steigt auf eines der Polizei-Räder und lächelt zufrieden in die Kameras der Journalisten. Zehn Fahrräder der Polizei fahren ab sofort mit Blaulicht und wie das aussieht, zeigt Herrmann am Freitag höchstpersönlich. Kaum sitzt er auf dem Pedelec, blinkt auch schon eine blaue Lampe an seinem Lenker. Und diese Maßnahme sei notwendig: "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Polizisten auf Rädern für andere Verkehrsteilnehmer nicht sofort erkennbar sind", erklärt Joachim Herrmann. "In dem Moment, wo Menschen Blaulicht sehen, wissen sie – aha, da ist die Polizei unterwegs."

20 E-Bikes bekommen ein Blaulicht: "Sie können einem Streifenwagen überlegen sein!"

Im Laufe dieses Pilotprojekts sollen zwanzig E-Bikes mit Blaulicht ausgestattet werden, die insbesondere bei Fahndungen, Vermisstensuchen oder bei Versammlungen getestet werden. "In einigen Einsatzszenarien kann das Radl dem Streifenwagen überlegen sein, beispielsweise in schwer zugänglichen Bereichen oder im zähfließenden Stadtverkehr", so der Innenminister. Bayernweit gibt es bereits rund 600 Polizei-Räder, die ganzjährig von den Polizeiradlern genutzt werden.

Der Einsatz mit dem Fahrrad erfordert jedoch eine spezielle Ausstattung, vor allem wenn es kalt ist und regnet. Daher wurden etwa 800 Polizeibeamte der Fahrradstaffel mit einer speziellen Schlechtwetter-Bekleidung ausgestattet.

Die Ausstattung umfasst auch einen Helm in Neongelb und eine kugelsichere Weste

Die Jacke und der Helm in Neongelb, die kugelsichere Weste und die Hose in Dunkelblau – so kommt die Polizei in Zukunft auf dem Radweg daher. "Je nach Witterung haben wir Halbschuhe oder gefütterte Winterschuhe. Bei der Sommerhose kann man die Hosenbeine abmachen, das ist sehr praktisch. Und jetzt gibt es eben die neue Winterhose", erklärt Polizeioberkommissar Marco Meier.

Doch neue Kleidung und Fahrräder anzuschaffen, ist freilich nicht ganz billig. "Für die Ausstattung haben wir sicherlich mehrere Hunderttausend Euro ausgegeben", sagt Innenminister Joachim Herrmann.

Weil die Klingel nicht funktioniert, zückt der Polizist eine Trillerpfeife

Nur eine nicht ganz unwesentliche Sache mag an dem Spezial-Fuhrwerk noch nicht wirklich funktionieren: "Also das klingelt jetzt ned so recht", stellt Joachim Herrmann fest, als er vergeblich versucht, vor den neugierigen Blicken der Medienvertreter die Fahrradklingel zu betätigen – die aber nur ein dumpfes Klopfen von sich gibt.

Sofort zückt der Polizeibeamte neben ihm einen kleinen, metallischen Gegenstand aus seiner Jackentasche und lenkt erfolgreich von der kleinen Panne ab: "Wir haben ja auch eine Trillerpfeife dabei", erklärt er schlagfertig.