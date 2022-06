Dackel Waldis großer Bruder feiert 50 Jahre Olympia

Zum 50-jährigen Olympiajubiläum in diesem Jahr hat das Referat für Arbeit und Wirtschaft am Freitag das drei Meter hohe "Dackel Spectacular" auf den Marienplatz gestellt.

Der Riesen-Dackel soll an den "Spirit of 72" erinnern.

München - Ein München ohne Dackel ist weder möglich noch denkbar. Seit dem coronabedingten Zamperl-Boom ist die Dackelgemeinde in den letzten beiden Jahren sogar noch einmal gewachsen.

"Dackel Spectacular" steht auf dem Marienplatz

Seinen Beitrag zur Erhaltung der Beliebtheit des schnuffigen kleinen Dachshundes hat sicher einst auch das München-72-Maskottchen Waldi geleistet.

Ein beliebtes Fotomotiv bis 29. August

Mit seinen bunten Ringen um den Bauch der ideale Selfie-Spot für Einheimische und Touristen. Der Riesenwaldi soll an den "Spirit of 72" erinnern, aber auch auf das Stadtgründungsfest an diesem Sonntag einstimmen. Bis zum 29. August wartet die Skulptur geduldig auf alle Selfie-Fotografen mit und ohne Dackel.