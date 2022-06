Als Kinder zu Olympia '72: "Habe mich damals in München verliebt"

Ganz alleine reisen Anne und Yann Moreau 1972 nach München, um ihre Großeltern zu besuchen. Eine prägende Reise – die ihr Leben bis heute beeinflusst hat.

Den Olympia-Sommer 1972 haben wir, mein Bruder Yann (damals 8) und ich (damals 7), bei unserer deutschen Großmutter in München verbracht. Wir kamen aus Paris, wo wir aufgewachsen sind – unsere Eltern hatten uns ganz alleine in den Zug nach München gesetzt, wir wurden erst am Hauptbahnhof in München abgeholt. Schon das war für uns natürlich sehr aufregend!

Doch die Sensation war für uns beide, gleich zu Beginn unserer Ferien, mit der neuen U-Bahn vom Marienplatz zum Olympiazentrum zu fahren, um den Fernsehturm, das Olympiastadion und das Olympiaschwimmbad zu sehen.

Anne und Yann Moreau vor dem Olympiaturm. © privat

Olympia-Schwimmhalle: Auf den Spuren von Mark Spitz

Alles war so modern! Hier würden die großen Sportler die Olympischen Spiele bestreiten. Wir waren große Fans vom Schwimmer Mark Spitz – später ging ich oft in der Olympia-Schwimmhalle schwimmen und fragte mich immer, in welcher Bahn Mark Spitz geschwommen ist, als er gewonnen hat. Mein Bruder hat es dann sogar recherchiert – leider habe ich es aber inzwischen schon wieder vergessen ...

Lustig war, dass mein Bruder, mit einer Lederhose und einem grünen Hut gekleidet, von vielen für einen echten kleinen Bayern gehalten wurde und immer wieder von amerikanischen oder japanischen Touristen fotografiert wurde.

Anne und Yann Moreau 1972 am Marienplatz. © privat

Da lachte die Großtante Meta, die für die Spiele aus der DDR ebenfalls zu meiner Großmutter auf Besuch gekommen war, und sagte zu meinem Bruder Yann: "Du wirst ja bald so berühmt wie die Olympiasieger!"

Aus den Kindheitserinnerungen entstand später ein Buch

Sehr beeindruckt von unseren Kindheitserlebnissen in München, und besonders vom Jahr 1972, hat mein Bruder Yann Moreau später ein Buch geschrieben. "Der Junge" (2018, Deutsche Literaturgesellschaft), in dem er davon berichtet. Ich selber bin irgendwann ganz in München geblieben, meiner Traumstadt, wo ich nun seit mehr als 30 Jahren lebe. Man kann sagen, ich habe mich damals in diese Stadt verliebt!

Vor Kurzem sprach ich mit meinem Bruder, der noch in Frankreich lebt, aber mir erzählte, dass die Rolling Stones im Olympiastadion in München auftreten würden. "Da musst du unbedingt hingehen", sagte er. 50 Jahre Olympia und 60 Jahre die Rolling Stones – diese zwei Jubiläen sollte ich nicht verpassen. Doch es war zu spät und die Karten waren alle bereits ausverkauft.

Ich bin dann trotzdem hingefahren und hatte tatsächlich Glück! Das Konzert hatte gerade erst angefangen, da kam ein Pärchen auf mich zu. Nur einer hatte eine Karte, aber er wollte seine Freundin nicht alleine lassen – und hat mir die Karte dann verkauft. Das Konzert an diesem Ort war wirklich noch einmal ein tolles Erlebnis!