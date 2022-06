Rolling Stones in München: Maximale Satisfaction

Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood waren am Sonntag in München zu Gast: Die Rolling Stones versprühen bei ihrer „Sixty“-Tour allerbeste Laune.

München - Der Blick in die Arena ist erstmal etwas gewöhnungsbedürftig. Sie ist zur Hälfte bestuhlt. Das gab es in 60 Jahren Bandgeschichte noch nie – unter dem Strich hätte man sich das auch sparen können. Um 20.49 Uhr beginnt die Show und Bilder des vor einem knappen Jahr verstorbenen Drummers Charlie Watts flimmern über die Leinwände – die ersten Akkorde des Openers "Street Fighting Man“ erklingen und die Fans reißt es buchstäblich von ihren Sitzen. Die nächsten gut zwei Stunden steht das komplette Stadion, das bis auf wenige Restkarten ausverkauft ist.

Rolling Stones in München: "Servus Minga"!

Direkt nach dem ersten Song begrüßt Frontmann Mick Jagger sein Publikum mit „Servus Minga“! In diesem Moment reißt der Himmel auf und präsentiert einen herrlichen Sonnenuntergang. Auch Mick blickt gen Himmel und schickt einen Gruß an den verstorbenen Drummer. „Thank you very much, Charlie“. Ein Gänsehaut-Moment.

Die Rolling Stones sind an dem Abend bestens aufgelegt. Mick präsentiert bei der zweiten Show ihrer Europa-Tournee seinen sexy Hüftschwung in gewohnter Manier. Obwohl er im nächsten Monat 79 Jahre alt wird, wirkt das nicht lächerlich. Seine Stimme ist klar, auch die hohen Töne bereiten ihm keine Probleme. Und Gitarrist Keith Richards (78) hat immer noch das spitzbübische Lächeln eines Teenagers. Er harmoniert bestens mit seinem Gitarren-Kollegen Ron Wood, der am 1. Juni seinen 75. Geburtstag feierte. Zwar ist nicht jeder Einsatz auf den Punkt, doch das ist egal. Schließlich sind wir bei einer Rock-Show und nicht in der Oper.

"Gimme Shelter" in blau-gelber Bühne

Den Konzertabschluss bildet „Gimme Shelter“, bei dem Jubel aufbrandet, als die Bühne in die Ukraine-Farben blau und gelb getaucht wird. Das krönende Ende der mehr als zweistündigen Show ist natürlich „(I Can’t Get No) Satisfaction“, bei dem die Stones nochmal alles aus sich herausholen und auch den Fans alles abverlangen. Als die Rolling Stones um 22.55 Uhr die Bühne verlassen, sind die Fans offensichtlich einfach glücklich. Für sie war es die maximale Satisfaction.

Noch am Abend bedankten sich die Stones via Twitter für den Konzertabend: