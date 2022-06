Erneuter Auftritt im Olympiastadion: Die Rolling Stones als Stammgäste

Am Sonntag kehrt Mick Jagger mit seiner legendären Band ins Olympiastadion zurück. Fotograf Ulrich Handl war beim allerersten Konzert im Circus Krone 1965 dabei.

Richtig nah dran am jungen Publikum: Jagger im Circus Krone.

München - Die Stones und München. Das ist eine besondere Beziehung. Ihren Anfang nahm sie 1965 beim Konzert im Circus Krone, Eintritt: 6,90 D-Mark. München hatte durchaus Respekt vor diesen jungen Wilden aus England.

Rolling Stones gaben 1965 ihr erstes Konzert in München

Krone-Veranstaltungsdirektor Hans A. Schulz erinnerte sich später: "Ich habe mit dem Polizeipräsident Schreiber zusammengesessen und wir haben über die Sicherheit diskutiert. Wir hatten beim Doppelkonzert am Nachmittag und am Abend nicht nur Polizisten auf dem Areal, sondern auch viele in zivil im Konzert. Wir haben wirklich gezittert, dass alles gut geht."

Es ging alles gut. Und wer in dem kleinen Rahmen dabei war, hat es nie wieder vergessen. Schulz ist vor allem die Kondition des jungen Jaggers in Erinnerung geblieben, das sei ja Wahnsinn, wie der rumgeturnt sei.

2003 kehrten die Rolling Stones in den Circus Krone zurück

AZ-Fotograf Ulrich Handl durfte sogar hinter die Bühne - und er hatte zufällig einen Farbfilm dabei, wie er sich erinnert, damals eine Seltenheit. Den Stones selbst gefiel es offenbar so gut, dass sie sogar nochmal zurückkehrten in den Circus Krone. 2003, für ein kleines Club-Konzert.