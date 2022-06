Rolling Stones: Mick Jagger in Stadion und Stadt

Über die besondere Beziehung der Rolling Stones zu München über die Jahrzehnte.

München - Was für ein Foto: Ein gut gelaunter Mick Jagger auf der Tribüne bei den Olympischen Spielen. Geschossen hat es Bubi Heilemann, damals regelmäßig für die "Bravo" nah am jungen Jagger dran.

Wie es zu dem Bild kam? "Ich war mit ihm unterwegs", erinnert sich Heilemann im Gespräch mit der AZ. Jagger sei privat für die Spiele in die Stadt gekommen, habe einen englischen Läufer anfeuern wollen, von dem er Fan gewesen sei. Es blieb aber auch noch allerlei Zeit nebenher. "Wir waren auch Kuchen essen in der Leopoldstraße."

Jagger beim legendären Stadionkonzert 1982. © dpa/Istvan Bajzat

Mick Jagger hat München immer sehr geliebt

Jagger habe München sehr geliebt, sagt Heilemann. "Auch wegen der Liebe." Einmal habe ihm Jagger nach einer Fotosession in der Schweiz einen Brief an 68er-Ikone Uschi Obermaier mitgegeben.

In den Olympiapark kehrt Mick Jagger immer wieder zurück. Schon 1973, für zwei Konzerte in der Olympiahalle. Und dann ab 1982 - das allererste Konzert im Stadion! - immer wieder ins Olympiastadion.

Jagger soll so gerne in München gefeiert haben, dass er etwa von Innsbrucker Konzerten herüberfuhr, um lieber noch hier zu feiern. Doch es wurde auch gearbeitet. Zwei Stones-Alben ("It's only Rock'n Roll" und "Black and Blue") entstanden in den Musicland-Studios in Bogenhausen.

Mick Jagger 2017 beim Spaziergang im Englischen Garten. © Twitter/@MickJagger

2017 spielten die Stones wieder im Olympiastadion. Jagger schlenderte mit meterlangem Schal durch den Englischen Garten. Ja, ein bisschen ist es ein Heimkommen, wenn die Stones in der Stadt sind. Und jetzt ist es endlich wieder soweit.