864 Jahre München: Endlich wieder Stadtgeburtstag feiern

München wird 864 Jahre alt und feiert am Sonntag mit vielen Aktionen in der City.

München - Nach zwei Jahren Coronapause wird in diesem Jahr wieder einen Tag lang München gefeiert: Mit einem Volksfestbereich und drei Bühnen rund ums Alte Rathaus, einer Open-Air-Gastronomie und einem großen Kinderprogramm. Als Geburtstagsgeschenk gibt's zum Frühschoppen am Marienplatz-Biergarten am Sonntag zwischen 10.30 und 12 Uhr die Weißwurst für einen Euro.

Eröffnet wird das Fest um 11.30 Uhr durch Oberbürgermeister Dieter Reiter auf der Bühne am Marienplatz. Weil parallel in diesem Jahr das 50. Jubiläum der Olympischen Sommerspiele 1972 gefeiert wird, gibt es auch viele passende Programmpunkte. Im Zentrum steht auf dem Marienplatz vor der Tourist Information das Dackel-Spectacular, eine viereinhalb Meter lange und drei Meter hohe moderne Abwandlung des "Olympia Waldis".

Das Erzählcafé zieht aus dem Stadtmuseum für einen Tag vor das Kaufhaus Beck. Für ein Ausstellungsprojekt werden hier Erinnerungsstücke und erzählte Erinnerungen der München-Fans zu den Olympischen Spielen 1972 gesammelt. Der Graffiti-Künstler Loomit hat einen Bauwagen mit Motiven rund ums Jubiläum gestaltet.

Um 15 Uhr zieht der Referent für Arbeit und Wirtschaft Clemens Baumgärtner (CSU) in seiner Eigenschaft als Wiesn-Chef die Gewinner der großen Wiesn-Tisch-Verlosung zum Oktoberfest-Anstich 2022. Den Vorgeschmack zur Wiesn gibt's dann auf dem Odeonsplatz. Dort herrscht Volksfeststimmung mit Karussells, Schießständen und kulinarischen Schmankerln wie Fischsemmeln und Schokofrüchten.

Musik auf der Sendlinger Straße

Auf der Sendlinger Straße stehen alle Zeichen auf Musik. Verschiedene Münchner Bands spielen hier Songs der letzten 50 Jahre.

Und wem Weißwürste und Fischsemmeln noch nicht reichen, der schaut zum Rindermarkt. Denn dort bieten die unterschiedlichsten Gastro-Start-ups ihr Essen auf die Hand aus Foodtrucks an. Nebenbei wird auch hier Musik gespielt und getanzt. Für die Kleinen gibt es ein Kinderschminken.

Wer einmal selbst trällern möchte, der schließt sich dort um 14 Uhr dem "Go Sing Choir" an. Der Popchor ist offen für alle Mitsänger. Am Sonntag wird am Rindermarkt gemeinsam mit dem Liedermacher Roland Hefter gesungen. Der widmet den Auftritt der Initiative "Zivilcourage für alle". Stadtpatron von München ist der heilige Benno. Am Domvorplatz feiern die Seelsorgsregion München und der Katholikenrat zeitgleich zum Stadtgründungsfest das Bennofest (bennofest.de).

Einen Flyer mit allen Infos gibt's an der Tourist Information am Marienplatz, in der Stadtinformation im Rathaus sowie auf