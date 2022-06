Prächtiges Sommer-Wochenende: Die Stadt genießt die Sonnenseiten

Bestes Bade- und Grillwetter. Bis zu 15 Stunden Sonnenschein locken viele Münchner am Wochenende ins Freie. Am Montag schwächelt der Sommer ein wenig. Zum Feiertag gibt es wieder Sonne satt.

Stacey, James, Dean (v.l.) und Thea bei Sonne mit Brotzeit und Bier am Chinaturm. Allen Grund zur Freude hat Thea, denn in einer Woche wird sie Dean heiraten. Gefeiert wird das Ereignis schon vorher.

München - In den Straßencafés, in den Biergärten, entlang der Isar und an den Badeseen herrschte am Wochenende Hochbetrieb. Wer schlau war, schwang sich aufs Radl und genoss das Sommerwochenende in der Stadt. Auf den Straßen und Autobahnen bildeten sich dagegen lange Autoschlangen, die Züge in Richtung Berge waren wegen des 9-Euro-Tickets auch wieder brechend voll.

Rappelvolle Badeseen und Biergärten

An den Badeseen in München und Umgebung war ab Mittag kaum mehr ein schattiges Plätzchen zu finden. Auch in den Biergärten drängelten sich die Gäste. Eine kühle Maß, eine Sonnenbrille und Sonnencreme mit Schutzfaktor 50 gehörten, egal bei welchem Ausflugsziel, zur Grundausstattung.

Dank Hoch "Cenk": 15 Sonnenstunden pro Tag

Das traumhafte Sommerwochenende hatten die Münchner Hoch "Cenk" zu verdanken. Allein am Samstag und Sonntag waren es jeweils 15 Sonnenstunden pro Tag. "Das macht 30 Stunden Sonne am Wochenende", rechnete Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met, vor. "Es herrscht in ganz Deutschland eine hohe Sonnenbrandgefahr, daher bitte unbedingt gut eincremen", rät der Fachmann.

Das gilt auch noch in der kommenden Woche. Abgesehen von ein paar Schauern, die es heute geben kann, soll der Rest der Woche ebenfalls sehr sommerlich und weitgehend trocken ausfallen. Zum Feiertag hin könnten die Temperaturen dann wieder über die Marke von 25 Grad klettern, auch am kommenden Wochenende soll es wieder hochsommerlich werden. Da kann man nur hoffen, dass die Meteorologen mit ihrer Prognose richtig liegen und kein Tief dazwischenfunkt.